В США достроили небоскреб Захи Хадид

Высотку высотой в 62 этажа по проекту известного архитектора возводили на протяжении семи лет.

В Майами построили последний проект архитектора Захи Хадид - небоскреб One Thousand Museum. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Проект иракско-британской архитектора выполнен в виде экзоскелета. Его высота составляет 64 этажа, где расположено 84 квартиры. Практически все они были раскуплены еще в 2013 году. Апартаменты еще можно приобрести за суммы от 5 до 25 миллионов долларов.

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На строительство небоскреба потребовалось семь лет и более чем 4,8 тысяч листов армированного стекловолокном бетона.

В небоскребе расположили панорамный ресторан, вертолетную площадку, аквацентр и другие необходимые жильцам заведения.

Ранее сообщалось, что полукилометровый небоскреб построили в Китае. Также Корреспондент писал о том, что в США треснул стеклянный пол на высоте 442 метра.

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