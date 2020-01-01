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Бездомный пес Колбаса стал звездой интернета

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Пес помогает переводить детей через улицу.
Пес Колбаса стал звездой Сети
Пес Колбаса стал звездой Сети
скриншот видео

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В Батуми бездомный пес переводит детей по пешеходному перекрестку и гавкает на проезжающие машины. За это собака получила подарок от властей - собственную будку. 

Пес получил прозвище Купата (Колбаса). Такую кличку ей дал владелец мясной лавки. Уж больно собака упитанна. Обычно пес ждет на оживленном перекрестке и помогает детям переходить улицу, чтобы их не сбила машина. Видео с псом попало в интернет, и четырехлапый стал звезда соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось, что собачка выкармливает тигренка в питомнике под Запорожьем.

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Теги: видео, Грузия, собака, пес
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