Бездомный пес Колбаса стал звездой интернета
Пес помогает переводить детей через улицу.
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В Батуми бездомный пес переводит детей по пешеходному перекрестку и гавкает на проезжающие машины. За это собака получила подарок от властей - собственную будку.
Пес получил прозвище Купата (Колбаса). Такую кличку ей дал владелец мясной лавки. Уж больно собака упитанна. Обычно пес ждет на оживленном перекрестке и помогает детям переходить улицу, чтобы их не сбила машина. Видео с псом попало в интернет, и четырехлапый стал звезда соцсетей.
Напомним, ранее сообщалось, что собачка выкармливает тигренка в питомнике под Запорожьем.
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