17-летняя британка сделала 30 косметических операций

Ни разу ее не спросили про возраст.

До 17 лет девушка успела потратить 15 тыс фунтов (более 19 тыс долларов) на 30 косметических операций. При этом ее ни разу не попросили доказать, что она является совершеннолетней, сообщает Украинская служба Би-Би-Си.

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Еще до этого она заболела анорексией и лечилась от этого психического расстройства в специальной клинике. Лечение было успешным, подростку удалось побороть нездоровое отношение к еде. Однако вскоре возникла другая проблема: ей больше не нравилась ее внешность, особенно нос. Также она пытались убедить других в том, что кроме носа ей также следует изменить форму губ с помощью специальных инъекций.

Девушка не просила у родителей разрешения на такие процедуры. Вместо этого она платила за операции их кредитными картами через PayPal. При этом она везде указывала, что ей 20 лет, но никто ни разу обратился к ней с требованием подтвердить этот факт.

Однажды отчим получил счет по кредитной карте на сумму 6500 фунтов.

"Мы сразу поняли, что она сделала, - рассказывает мама девушки. - Оказалось, что на следующий день у нее была назначена операция по изменению формы носа, она умоляла нас дать на это согласие".

Клиника, в которой должна была состояться операция, имеет хорошую репутацию, и мать в конце концов пошла девушке навстречу, согласившись на операцию.

После операции девушка несколько дней чувствовала себя счастливой, но впоследствии разочаровалась в результатах. С тех пор она потратила еще 5000 фунтов на другие косметические процедуры.

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"Она думала, что после операции будет чувствовать себя иначе, - говорит мать девушки. - Она считала, что причина всех ее неприятностей именно в этом. Но дело было в другом, и я думаю, именно поэтому ей стало еще хуже".

Женщине и ее мужу было очень непросто понять, каким образом девушка, которая имеет серьезные психологические проблемы, а также страдает синдромом Аспергера, смогла оплатить все эти косметические процедуры без необходимости подтвердить свой возраст.

"Я считаю, такие клиники должны по крайней мере требовать какой-то документ. Вы же не можете купить в супермаркете бутылку вина, не подтвердив свое совершеннолетие", - возмущается мать.

Кэролин Пейн из Британской ассоциации косметической и пластической хирургии говорит: "В данном случае речь идет о психически не совсем уравновешенной девушке, но ее случай подтверждает, что доступ к таким операциям слишком простой. Такие клиники должны требовать подтверждения личности и возраста. Я не первый раз имею дело с подобными историями и знаю, что такие проблемы есть у всей отрасли косметической медицины".

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Работа косметических клиник в Великобритании регулируется законом только в случае, если они проводят хирургические операции. При этом нехирургические процедуры составляют 70-80% их деятельности в Великобритании, говорит Кэролин Пейн.

По ее словам, это означает, что такие клиники действуют по собственным правилам и ни перед кем не отчитываются.

Родители девушки обратились с жалобами в часть клиник, с которыми имела дело их дочь.

Некоторые из них вернули деньги, другие отказываются это сделать, ссылаясь на защиту конфиденциальности пациента.

Напомним, ранее сообщалось, что киевского хирурга будут судить за смерть пациентки после липосакции.