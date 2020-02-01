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Зимы не будет: Сурок Тимка предсказал приближение весны

Комментариев: 2
Весна, по прогнозу Тимки, наступить через 6 недель.
Фото с места событий
Фото с места событий
ХарківTimes

Сегодня, 1 февраля, в поселке Гайдары (Харьковская область), на биостанции ХНУ имени Каразина состоялось традиционное мероприятие, посвященное Дню Сурка.

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Об этом передает ХарківTimes

На мероприятие был приглашен сурок Тимка и его хранительница Надежда Токарская. Она разбудила сурка Тимку III, чтобы он предсказал приближение весны. 

Тимка в шоке от такой погоды. Но весна будет всего через шесть недель, - сказала хозяйка Тимки.

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Кроме того, Тимка предсказал, что зима 2020-2021 годов будет такой же безснежной, как эта.

К слову, сегодня сурок находится под опекой старшого преподавателя биологического факультета Надежды Токарской, дочери главного "сурковеда" страны Виктора Токарского. 

Напомним, в феврале украинцы будут иметь 9 выходных. Високосный год добавил один выходной.

 

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Теги: сурок, прогноз, погода, зима, Тимка
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Комментариев (2)
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ШтормЗайцев    01.02.2020, 16:15
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
Интересно, а сурком за газ рассчитаться можно, или только собаками ? Что по этому поводу думает депутат слуг народа Браниекц ?
bohdan_    01.02.2020, 15:48
Оценка:  +4
bohdan_
суки двулапые, дергают сурка ))
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