Зимы не будет: Сурок Тимка предсказал приближение весны

Весна, по прогнозу Тимки, наступить через 6 недель.

Сегодня, 1 февраля, в поселке Гайдары (Харьковская область), на биостанции ХНУ имени Каразина состоялось традиционное мероприятие, посвященное Дню Сурка.

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Об этом передает ХарківTimes.

На мероприятие был приглашен сурок Тимка и его хранительница Надежда Токарская. Она разбудила сурка Тимку III, чтобы он предсказал приближение весны.

Тимка в шоке от такой погоды. Но весна будет всего через шесть недель, - сказала хозяйка Тимки.

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Кроме того, Тимка предсказал, что зима 2020-2021 годов будет такой же безснежной, как эта.

К слову, сегодня сурок находится под опекой старшого преподавателя биологического факультета Надежды Токарской, дочери главного "сурковеда" страны Виктора Токарского.

Напомним, в феврале украинцы будут иметь 9 выходных. Високосный год добавил один выходной.

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