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“Знаю все о любви и сексе: Появилась забавная обложка с молодым Зеленским

Комментариев: 7
Съемка состоялась еще в 2009 году.
Обложка 2009 года
Обложка 2009 года
скрин

В сети внезапно всплыла архивная обложка журнала Viva за 2009 год с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Обложку журнала опубликовали на странице “Телебачення Торонто“ в Instagram.

Журнал с фото Владимира Зеленского был выпущен в 2009 году. Между тем, пользователей сети заинтересовало не настолько фото Зеленского, как красноречивая надпись возле него: “Я знаю все о любви и сексе”.

Срочно! Если вам кажется, что наш президент ничего не знает - теперь вы знаете, что есть вещи, о которых он знает все. А мы благодарим святой Google за то, что он может найти даже обложку журнала Viva за 2009 год. Кстати, этот раритетный выпуск кто-то продает на OLX за 400 грн, - сказано в сообщении.

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Пользователи сети бурно отреагировали на этот выпуск журнала. Многие подошли к комментированию с юмором.

Напомним, Зеленский провел совещание по вопросам тарифов. Главный вопрос был посвящен тарифам на услуги теплоснабжения, а также реализации мероприятий по энергоэффективности.

 

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Теги: Зеленский, обложка, фото, секс
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Комментариев (7)
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Сливной-Бачок    01.02.2020, 19:25
Оценка:  +23
Сливной-Бачок
Но никуя не знает о Президенстве.
Зато хоть в Оман слетал и наоманился там.
Брюква_и_Клюква    01.02.2020, 19:21
Оценка:  +17
Брюква_и_Клюква
Он знает все-все по секс. А я не знаю, я трахал только женщин
П    01.02.2020, 21:16
Оценка:  +14
П
Кулак ты свой трахал.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 18:59
Оценка:  +24
Сливной-Бачок
А насчет политики,экономики, строительства предприятий что-нибудь слышал? Или ты перепутал чтото?
Сливной-Бачок    01.02.2020, 18:57
Оценка:  +25
Сливной-Бачок
От твоей любви и се.кса уже страна загибается. Скоролу людей терпение лопнет и будет народ любить и ипать те а и Коломойского.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 18:54
Оценка:  +22
Сливной-Бачок
Наверное, те кто голосовали за него являются сильно озабоченными.
ШтормЗайцев    01.02.2020, 18:27
Оценка:  +22
ШтормЗайцев
Ну хоть что то наш презик знает. А то создается такое впечатление, что он профан во всем.
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