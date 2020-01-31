“Знаю все о любви и сексе: Появилась забавная обложка с молодым Зеленским
В сети внезапно всплыла архивная обложка журнала Viva за 2009 год с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Обложку журнала опубликовали на странице “Телебачення Торонто“ в Instagram.
Журнал с фото Владимира Зеленского был выпущен в 2009 году. Между тем, пользователей сети заинтересовало не настолько фото Зеленского, как красноречивая надпись возле него: “Я знаю все о любви и сексе”.
Срочно! Если вам кажется, что наш президент ничего не знает - теперь вы знаете, что есть вещи, о которых он знает все. А мы благодарим святой Google за то, что он может найти даже обложку журнала Viva за 2009 год. Кстати, этот раритетный выпуск кто-то продает на OLX за 400 грн, - сказано в сообщении.
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Пользователи сети бурно отреагировали на этот выпуск журнала. Многие подошли к комментированию с юмором.
Терміново! Якщо вам здається, що наш президент нічого не знає – тепер ви знаєте, що є речі, про які він знає все. 🥰 ⠀ А ми дякуємо святому Google за те, що він може знайти навіть обкладинку журналу Viva за 2009 рік. До речі, цей раритетний випуск хтось продає на OLX за 400 грн 🤑🤩🤣
Напомним, Зеленский провел совещание по вопросам тарифов. Главный вопрос был посвящен тарифам на услуги теплоснабжения, а также реализации мероприятий по энергоэффективности.
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Зато хоть в Оман слетал и наоманился там.