В Японии теперь похоронить секс-кукул можно с большими почестями. Специальный обряд проведет буддийский монах-порнозвезда.

В начале 2020 года в Японии заработал сервис Human Love Doll Company , который утилизирует секс-кукол. Создатели компании считают, что секс-куклы появились в мире для любви, а значит и уйти должны с любовью - почестями и отпеванием, пишет Sora News.

Клиент на сайте может выбрать три варианта утилизации. Тариф "Стандарт" предполагает отпевание, последнее фото "любимой", ее утилизацию и вручение соответствующего сертификата. При желании "скорбящего" ему могут выдать видеодоказательство утилизации. За все это придется заплатить примерно 460 долларов.

План "Премиальный" обойдется клиенту в 830 долларов. Тут куклу будут хоронить в присутствии ее владельца. "Скончавшуюся" разберут специальными ритуальными ножами, а части ее тела "на память" отдадут клиенту.

Для экономных есть вариант за 280 долларов. За эти деньги куклу отпоют, выдадут сертификат, но утилизируют без видеосъемки.

Похоронные обряды проводит известная японская порноактриса Реи Като, называющая себя буддийским монахом.

По мнению Като, с любимой секс-куклой следует прощаться только так. Ведь кукла может заменить не только любимого, но и родных и близких.

Cмотрите фотогалерею: В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол

Напомним, что студента задержали из-за секс-куклы в виде ребенка.

Ранее сообщалось, что в Британии обокрали грузовик с секс-игрушками.



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