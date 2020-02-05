Как подать заявление в ЗАГС в Украине в 2020 году

Подача заявления в ЗАГС в Украине в 2020 году: Документы, сроки, цена.

Все, что нужно знать о женитьбе в Украине в 2020 году pixabay.com

Одним из самых волнительных моментов в жизни многих влюбленных считается подача заявление в ЗАГС и, собственно, сама церемония бракосочетания. Что изменилось в 2020 году, какие документы нужны и сколько стоит регистрация брака - во всем этом разобралась редакция bigmir.net.

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Заключить брак могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. В качестве исключения союз могут оформить лица от 16 лет в случае беременности или рождения ребенка. Партнеры должны быть дееспособными и согласными на брак. Не допускается регистрация союза между лицами одного пола или между родственниками, например, двоюродными братьями и сестрами.

Важно: Перед подачей заявления необходимо определиться с фамилией (будет ли невеста брать фамилию мужа, оставит свою или оформит двойную)

Документы в ЗАГС для граждан Украины

Паспорта.

ИНН (идентификационные коды).

Квитанция об оплате пошлины и услуг ЗАГСа.

Свидетельство о рождении и разрешение суда на вступление в брак (несовершеннолетним).

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В случае, если бракосочетание повторное, паре необходимо представить документы, свидетельствующие о разводе (расторжении предыдущего брака). Также могут быть приложены такие документы: свидетельство о смерти супруга, решение суда о признании брака недействительным.

Также существует нюанс при заключении брака с иностранцем. В таком случае необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие законных оснований для нахождения в Украине.

Важно: Все документы должны быть переведены на украинский язык и заверены у нотариуса

Все, что нужно знать о женитьбе в Украине в 2020 году pixabay.com

Как подать документы в ЗАГС онлайн

Подать заявление на можно в любом ЗАГСе на территории Украины вне зависимости от прописки. Также заявление можно подать онлайн при помощи государственного портала iGov. Оформить брак за 24 часа можно в разных городах страны. Где именно - читайте по ссылке.

Для онлайн-регистрации необходимо:

Зарегистрироваться на iGov.

Выбрать ближайший или понравившийся ЗАГС, отметить необходимую дату, время, вид церемонии.

Оплатить административные услуги.

Оформить заявление (специальную форму с данными пары).

Важно: В момент подачи заявления в ЗАГС необходимо выбрать дату регистрации. Она должна быть не раньше, чем через месяц после подачи заявления

Сколько стоит регистрация брака в Украине в 2020 году

Выдача приглашения с указанием даты регистрации брака - 66,9 грн за одно приглашение.

Организация и проведение индивидуального обряда бракосочетания (сокращенный обряд) - 427 грн,

Организация и проведение индивидуального обряда бракосочетания (полный обряд) - 833,5 грн.

Организация и проведение индивидуального обряда бракосочетания в ЗАГСе в выходные и праздничные дни - 1237, 3 грн.

Организация и проведение индивидуального обряда бракосочетания за пределами ЗАГСа (выездная церемония) - 2 469, 6 грн.

Организация и проведение индивидуального обряда бракосочетания за пределами ЗАГСа (выездная церемония) в выходные и праздничные дни - 3666 грн.

Составление заявления о государственной регистрации актов гражданского состояния - 66,9 грн.

Все, что нужно знать о женитьбе в Украине в 2020 году pixabay.com

Как менять документы после замужества

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Чаще всего после заключения брака и смены фамилии граждане меняют паспорт, идентификационный код и водительские права. Для обмена паспорта необходимо подать заявление в Государственную миграционную службу Украины. Также следует приложить справку о регистрации места проживания (о прописке), оригинал и копию свидетельства о регистрации брака, паспорт, подлежащий обмену, оригинал и копию ИНН. Также потребуется оплатить административные услуги и предоставить справку. Заявление рассматривается в течение одного месяца, после чего выдается новый паспорт. Также следует внести изменения в документы о правах собственности, банковские счета, страховые полисы.

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