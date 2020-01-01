Куда пойти в Киеве на Масленицу: Афиша

Куда пойти и что посмотреть - читайте в подборке bigmir.net.

Масленица – это древнеславянский праздник весеннего пробуждения. Традиционно Масленица длится целых 7 дней. В 2020 году эта праздничная неделя начинается с 24 февраля в понедельник и заканчивается 1 марта в воскресенье. В это время люди принимают участие в массовых гуляниях, ходят в гости и пекут блины. Наши предки почитали солнце, как Бога. И с наступлением первых теплых деньков радовались, что солнце снова прогревает и освещает землю. Поэтому и появилась традиция печь круглые по форме лепешки. Считалось, что, съев такое кушанье, человек получит частичку света и тепла. Конечно же, верования и понятия изменились, однако традиция печь блины в последнюю неделю зимы сохранилась и по сей день. В этой статье bigmir.net расскажет, где отметить этот веселый праздник и отведать самые вкусные блинчики в Киеве.

Масленица в парке “Киевская Русь“

Читай также: Масленица в Украине: История и традиции праздника

Принять участие в интересных старых обрядах и древнеславянских забавах, попробовать вкуснейшие блины с разнообразными начинками и ощутить себя жителем настоящего древнего Киева можно в известном этно-парке Киевская Русь. В программу мероприятий включены древний ритуал “Колодий“, торжественная встреча князя, “Масленичный вертеп“, стрельба из лука и метание ножей, гадание у знахарки, колоритные фотосессии и ярмарка мастеров и много других развлечений, которые подарят вам невероятную атмосферу праздника и веселья.

Стоимость входа в парк Киевская Русь:

для взрослых полная цена - 250 грн,

для взрослых по акции - 125 грн,

для пенсионеров и студентов - 150 грн,

для школьников - 80 грн.

ВДНХ

Читай также: Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу

29 февраля и 1 марта на территории выставочного центра будут устроены народные гуляния в честь праздника Масленицы. Там вас будут ждать ярмарка с блинами и горячими напитками, парк безумных аттракционов, разнообразные тематические аттракционами – ледяной столб, детский соломенный лабиринт, соревнования “Бои мешками“, танцевальные хороводы. Вечером все желающие смогут посетить концерт от Радио “Пятница“, на котором выступят такие известные украинские звезды, как Гайтана, ТІК, Павел Зибров Оля Цибульськая и другие.

Вход свободный

Музей Пирогово

Читай также: Весеннее равноденствие: Дата праздника, обряды и суеверия

Проводы зимы и встреча весны будут отмечаться в Пирогово в выходные дни – 29 февраля и 1 марта. Прекрасная возможность провести время весело и увлекательно в компании друзей или с семьей. На живописной огромной территории музея под открытым небом в эти выходные можно покататься на лошадях, принять участие в соревнованиях на бревне, перетягивании каната, а также насладиться вкусом не только блинов, но и других традиционных блюд украинской кухни – варениками, драниками и компотом.

Стоимость входа в Музей Пирогово:

для взрослых - 50 грн,

для студентов и пенсионеров - 30 грн,

для детей - 15 грн.

Куда пойти на Масленицу Музей Пирогово

“Украинское село“

Читай также: Поздравления с Масленицей в открытках

Ежегодно в конце февраля этно-комплекс “Украинское село“ приглашает всех желающих на празднование Масленицы. На протяжение целой недели посетители смогут не только вдоволь насладиться вкуснейшими блинами на лоне природы, но также посмотреть зажигательные выступления фольклорно-этнографических коллективов, веселые игры и конкурсы, мастер-классы как для взрослых, так и для детей, сожжения чучела Марена и многое другое.

Куда пойти на Масленицу Украинское село

“Долина страусов“

Читай также: Масленица: поздравления в стихах

Программа праздника Масленицы на страусиной ферме в Ясногородке включает в себя тематические викторины, конкурсы с призами, веснянки, сожжения чучела Зимы и обряд зазывания Весны, огненное шоу6 очищающие прыжки через священный огонь, девичьи гадания и развлечение “Гигантская скакалка“, а также экскурсия непосредственно по ферме и знакомство с жизнью удивительных птиц.

Феофания

Традиционно народные гулянья в честь проводов зимы проводятся и на территории парка Феофания. Этот год не стал исключением. Организаторы праздника подготовили множество интересных игр и народных забав как для взрослых, так и для детей, вкусные угощения в кафе на территории парка, увлекательные мастер-классы. Ко всему прочему для принятия участия в праздновании Масленицы вам потребуется дрес-код так, как в праздничные выходные будет проводиться конкурс на лучший костюм, победители которого получат занимательные призы.

Стоимость входа в парк - 30 грн.

Куда пойти на Масленицу Феофания

Ранее мы писали о Сретении Господнем - дате праздника и приметах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.