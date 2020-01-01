20 февраля: какой сегодня праздник
Февраль постепенно близится к концу и вот-вот уже наступит весна. Последнюю декаду февраля торжественно открывает 20 число. Сегодня День ангела отмечают Александры и Алексеи. Кроме того, православные почитают день Луки (в народе этот день называют Могущица).
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Традиции 20 февраля
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В народе в день Луки пекли пирожки с луком. Только вот самим кушать их было нельзя. Для привлечения счастье в дом большую пирогов раздавали нищим. А ещё нужно было обязательно помянуть тех, кто умер. Старшие люди также говорили, что 20 февраля - самый подходящий день для приготовления целебных настоек. Особыми “волшебными“ свойствами в день Луки наделялась лапчатка или “могущница“. Предки говорили, что в отваре с такого растения, который приготовлен 20 февраля, скрыта немыслимая сила.
В день Могущницы также было принято наблюдать за погодой. Ветер сулил хороший урожай яровых зерновых. А гром был плохим знаком, прогнозирующим плохой сенокос.
Международные праздники 20 февраля, годовщины и события
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Также, в Армении в этот день отмечают Вардананк – День милосердия и национальной дани героям. Этот праздник довольно древний, ведь армяне почитают память воинов, которые погибли ещё в 5-м веке во время битвы с персидской армией на Аравийском поле. В те годы персы хотели покорить армян и принудить их отказаться от христианской веры. Но те не согласились и встретили персидскую армию яростным сопротивлением.
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Ещё 20 февраля в народе отмечается день памяти святителя Парфения. Это был глубоко верующий мужчина, который с юного возраста осознал все божие законы и мог исцелять больных. Его чудеса были настолько сильны, что он понес христианскую веру в языческие круги, которые тоже уверовали в Христа. Свое учение Парфений проводил до самой глубокой старости. После смерти его со всеми почестями похоронили возле возведенного им храма в Лапсака.
Знаменитости, рожденные 20 февраля:
- Людвиг Больцман – всемирно известный физик;
- Бела Кун – политический деятель Венгрии и Советского союза;
- Синди Кроуфорд – супер модель и телеведущая;
- Курт Кобейн – легенда рока в США.
Что нельзя делать 20 февраля
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С точки зрения нумерологов и астрологов сегодня нельзя легкомысленно относиться к мечтам и откладывать на потом решение важных вопросов. Кстати, в этот день не стоит отказываться от намеченного шопинга. Все покупки, совершенные сегодня, будут удачными и уместными. Также не стоит в этот день поспешно рвать с отношениями.
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