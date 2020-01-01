20 февраля: какой сегодня праздник

20 февраля - это 51 день по Григорианскому календарю. До конца года остается 315 дней.

Февраль постепенно близится к концу и вот-вот уже наступит весна. Последнюю декаду февраля торжественно открывает 20 число. Сегодня День ангела отмечают Александры и Алексеи. Кроме того, православные почитают день Луки (в народе этот день называют Могущица).

Читай также: 18 февраля: какой сегодня праздник

Традиции 20 февраля

Лука был монахом, который проживал в 9-10 веках нашего времени. Всю свою жизнь мужчина посвятил служению Господу, приняв монашеский сан в возрасте 14 лет. На склоне лет Лука свернул с праведного пути и повесился на склонах горы Гелиос (Греция). Позже его сподвижники начали строить там храм Святой Варвары и монастырь, где могли служить Господу другие монахи.

Читай также: День герба Украины: История и традиции праздника

В народе в день Луки пекли пирожки с луком. Только вот самим кушать их было нельзя. Для привлечения счастье в дом большую пирогов раздавали нищим. А ещё нужно было обязательно помянуть тех, кто умер. Старшие люди также говорили, что 20 февраля - самый подходящий день для приготовления целебных настоек. Особыми “волшебными“ свойствами в день Луки наделялась лапчатка или “могущница“. Предки говорили, что в отваре с такого растения, который приготовлен 20 февраля, скрыта немыслимая сила.

В день Могущницы также было принято наблюдать за погодой. Ветер сулил хороший урожай яровых зерновых. А гром был плохим знаком, прогнозирующим плохой сенокос.

Международные праздники 20 февраля, годовщины и события

В истории 20 февраля значится несколькими событиями. Например, в этот день отмечается. Это молодой праздник, возникший в 2009 году. Такую дату в ООН выбрали не просто так, ведь именно 20 февраля 1995 года в городе Копенгаген состоялась всемирная встреча, где были провозглашены задачи развития человека в современном социуме.

Читай также: День герба Украины: История и традиции праздника

Также, в Армении в этот день отмечают Вардананк – День милосердия и национальной дани героям. Этот праздник довольно древний, ведь армяне почитают память воинов, которые погибли ещё в 5-м веке во время битвы с персидской армией на Аравийском поле. В те годы персы хотели покорить армян и принудить их отказаться от христианской веры. Но те не согласились и встретили персидскую армию яростным сопротивлением.

В Берлине в этот день стартует Берлинский международный кинофестиваль, а в некоторых городах Германии, Мексике и в Люцерне начинается красочный и необычный карнавал. А вот в Чехии - мясопусная неделя.

Читай также: Сретение Господне 2020: Приметы праздника

Ещё 20 февраля в народе отмечается день памяти святителя Парфения. Это был глубоко верующий мужчина, который с юного возраста осознал все божие законы и мог исцелять больных. Его чудеса были настолько сильны, что он понес христианскую веру в языческие круги, которые тоже уверовали в Христа. Свое учение Парфений проводил до самой глубокой старости. После смерти его со всеми почестями похоронили возле возведенного им храма в Лапсака.

20 февраля знаменито тем, что в этот день в 1872 году в городе Нью-Йорк открылся легендарный. В тот день на всеобщее обозрение было выставлено около 100 полотен знаменитых художников. На сегодня это один из самых посещаемых музеев мира.

В 1940 году 20 февраля впервые был показан мультфильм “Том и Джерри“, который молниеносно понравился публике и получил мировое признание. Также в этот день в 1986 году на орбиту была выведена научная станция Мир. Исследования, проведенные на этой орбитальной станции, послужили фундаментом для новых технологий, которые используются до сих пор.

Знаменитости, рожденные 20 февраля:

Людвиг Больцман – всемирно известный физик;

Бела Кун – политический деятель Венгрии и Советского союза;

Синди Кроуфорд – супер модель и телеведущая;

Курт Кобейн – легенда рока в США.

Что нельзя делать 20 февраля

Читай также: Масленица в Украине: История и традиции праздника

С точки зрения нумерологов и астрологов сегодня нельзя легкомысленно относиться к мечтам и откладывать на потом решение важных вопросов. Кстати, в этот день не стоит отказываться от намеченного шопинга. Все покупки, совершенные сегодня, будут удачными и уместными. Также не стоит в этот день поспешно рвать с отношениями.

Ранее мы сообщали о Пасхе 2020. Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.