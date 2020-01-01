21 февраля: какой сегодня праздник
Наступил 52 день 2020 года, до конца которого осталось 313 дней. Все ближе и ближе к нам весна, и погода очень к ней располагает. О том, какие в мире отмечают праздники в этот день, какие есть традиции, приметы, кто отмечает День ангела 21 февраля - читайте далее.
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В народе 21 февраля отмечают праздники памяти Захара Серповидца, которого насильственно убили иудеи. Серповидцем святого называют по той причине, что однажды он увидел в небе свиток в форме серпа. Все женщины 21 февраля доставали из чуланов свои серпы, тщательно их чистили и точили, окропляли святой водой. Считалось, что так они призывали в свой дом достаток. А ещё непременно наблюдали на погоду: чем она холоднее и суровее в этот день, тем теплее и ласковее будет март.
Так, 21 февраля во всем мире отмечают день родного языка. Выбрали на асамблее ООН эту дату не спроста: именно в этот день в современном Бангладеше погибло много студентов, которые вышли на защиту своего родного языка.
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Также 21 февраля в мире стартует сразу 2 карнавала: в Португалии и в Бразилии.
Свой день ангела в этот день отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор
Кто родился 21 февраля
- Петр ІІІ –российский император;
- Федор Толстой – всемирно известный писатель;
- Лео Делиб – композитор из Франции;
- Петр Кончаловский – известный на территории стран СРСР живописец;
- Гарри Стек Салливан – известный в Америке психолог;
- Николай Расторгуев – популярный российский певец;
- Эллен Пейдж – популярная актриса из Канады.
Приметы на 20 февраля
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Если в этот день будет гром – лето будет холодным, если мороз – скоро конец зимы. Также стоит обратить внимание на кору деревьев: если там есть иней – будет очень урожайным год на мед. Если же заметили, что дым из дымохода опускается вниз – будет снегопад. Кувыркание собаки в снегу – к теплу. Также наши предки показывали серп молодому месяцу для того, чтобы был хороший урожай. Если в доме нет серпа, нужно было точить простой нож.
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