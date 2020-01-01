21 февраля: какой сегодня праздник

Что отмечают в этот день, кто празднует именины, традиции, даты в истории.

Наступил 52 день 2020 года, до конца которого осталось 313 дней. Все ближе и ближе к нам весна, и погода очень к ней располагает. О том, какие в мире отмечают праздники в этот день, какие есть традиции, приметы, кто отмечает День ангела 21 февраля - читайте далее.

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В народе 21 февраля отмечают праздники памяти Захара Серповидца, которого насильственно убили иудеи. Серповидцем святого называют по той причине, что однажды он увидел в небе свиток в форме серпа. Все женщины 21 февраля доставали из чуланов свои серпы, тщательно их чистили и точили, окропляли святой водой. Считалось, что так они призывали в свой дом достаток. А ещё непременно наблюдали на погоду: чем она холоднее и суровее в этот день, тем теплее и ласковее будет март.

Так, 21 февраля во всем мире отмечают день родного языка. Выбрали на асамблее ООН эту дату не спроста: именно в этот день в современном Бангладеше погибло много студентов, которые вышли на защиту своего родного языка.

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Кроме того, в этот день также отмечается. Создан этот праздник был для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой профессии. Также, в стране Беларусь в этот день отмечают день работников землеустроительной и картографо-геодезической службы. В Индии отмечают праздник(индусы верят, что именно в эту ночь Господь исполнил танец творения и разрушения). А ещё 21 февраля родился король– Харольд V. Он стал королем после смерти отца.

Также 21 февраля в мире стартует сразу 2 карнавала: в Португалии и в Бразилии.

Свой день ангела в этот день отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

Кто родился 21 февраля

Петр ІІІ –российский император;

–российский император; Федор Толстой – всемирно известный писатель;

– всемирно известный писатель; Лео Делиб – композитор из Франции;

– композитор из Франции; Петр Кончаловский – известный на территории стран СРСР живописец;

– известный на территории стран СРСР живописец; Гарри Стек Салливан – известный в Америке психолог;

– известный в Америке психолог; Николай Расторгуев – популярный российский певец;

– популярный российский певец; Эллен Пейдж – популярная актриса из Канады.

Приметы на 20 февраля

Так, 21 февраля 1784 году в Крыму был основан. В 1816 году в этот день состоялось венчание таких известных людей, как принц Вильгельм Оранский и Анна Павловна. В 1848 году мир увидел книгу Карла Маркса под названием. Чуть позже именно этот труд назовут первой программой международной коммунистической организации.

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Если в этот день будет гром – лето будет холодным, если мороз – скоро конец зимы. Также стоит обратить внимание на кору деревьев: если там есть иней – будет очень урожайным год на мед. Если же заметили, что дым из дымохода опускается вниз – будет снегопад. Кувыркание собаки в снегу – к теплу. Также наши предки показывали серп молодому месяцу для того, чтобы был хороший урожай. Если в доме нет серпа, нужно было точить простой нож.

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