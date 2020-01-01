Евровидение 2020: где и когда смотреть финал

За право представлять Украину на Евровидение 2020 в финале поборются шесть артистов.

Национальный отбор на Евровидение 2020 года приближается к концу. Два полуфинала позади и остался заключительный этап, после чего Украина назовет артиста, который будет представлять нашу страну на Евровидение 2020.

Евровидение 2020 – когда финал нацотбора

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В субботу, 21 февраля, станет известно имя артиста, который поедет в Нидерланды представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение.

Согласно украинским правилам отбора кандидатов, каждая песня будет оцениваться при помощи СМС и интернет голосования. Однако зрительские голоса являются приоритетными. Поэтому, если кто-то из участников получит одинаковое количество голосов от жюри, то именно зрители выберут победителя.

Где смотреть финал украинского Евровидения 2020

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Финал национального отбора представителя от Украины начнется в субботу в 19.00. В прямом эфире конкурс Евровидение 2020 будут транслировать: UA:ПЕРВЫЙ и СТБ, которые совместно проводят Национальный отбор с 2016 года. Также конкурс можно будет посмотреть в сети YouTube и на сайте bigmir.net.

Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение в этом году стартует 12 мая в нидерландском городе Роттердам. Именно 12 мая пройдет первый полуфинал, а 14 мая – второй полуфинал. 16 мая состоится гранд-финал и станет известно имя победителя Евровидения-2020

Финалисты Евровидения 2020

За право представлять Украину на песенном конкурсе в финале поборются шесть кандидатов. Они определились по результатам полуфинала.

Так, на сцену в субботы выйдет следующие конкурсанты:

Певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Александровна Шемаева) - украинская певица, кавер-исполнительница и популярная видеоблогер.

Jerry Heil facebook.com/jerryheilofficial

Krutь (настоящее имя Марина Валерьевна Круть) – украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.

Krutь facebook.com/bandurakrut

Go_A - украинский електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

Go_A facebook.com/GoAbandoriginal

Tvorchi - украинская электронная группа из Тернополя.

Tvorchi facebook.com/hello.tvorchi

Андрей Хайат, более известный как KHAYAT - украинский певец и автор песен. Работает в жанре фольктроника. Финалист девятого сезона “Голоса страны“ и полуфиналист национального отбора на “Евровидение-2019“.

Андрей Хайат facebook.com/ado.khayat

Дэвид Аксельрод (настоящее имя Владимир Сергеевич Ткаченко)- украинский певец, композитор.

Дэвид Аксельрод facebook.com/DavidAxelrod.Official

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