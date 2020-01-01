Дома находились на реставрации на протяжении шести лет. Один из них предположительно - бордель.

В Италии для туристов открыли три дома в городе Помпеи. Об этом сообщается на официальном сайте археологического парка Помпеи.

Дома имеют названия Casa degli Amanti, Casa del Frutteto и Casa della Nave Europa. Они находились на реставрации на протяжении последних шести лет.

Casa degli Amanti или Дом влюбленных предположительно был борделем. Это единственный дом, второй этаж которого сохранился почти полностью. Здание датируется первым веком до нашей эры. Оно было украшено различными изображениями и сценами из жизни.

У дома сохранилась латинская надпись: "Amantes, ut apes, vitam mellitam exigunt. Velle" - "Любящие, как пчелы, живут сладкой как мед жизнью. Пусть будет так").

Cмотрите фотогалерею: В Помпеях три дома открыли для туристов

Здание Casa della Nave Europa служило для содержания домашнего скота.

Casa del Frutteto - строение с атриумной и зеленой зоной внутри. Он украшен красочным фрескам с изображением декоративных садов.

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