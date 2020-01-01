22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать
Не смотря на теплую погоду за окном, на календаре ещё зима. Так, незаметно к нам подкралось 22 февраля. По Григорианскому календарю это уже 53 день 2020 года и до его конца осталось 312 дней.
22 февраля - какой сегодня церковный праздник
Памятные даты 22 февраля, годовщины и события
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22 февраля во всем мире отмечают Международный день поддержки жертв преступлений. Дата была выбрана тоже неслучайно, и она совпадает с датой выпуска в Англии в 1990 году Хартии жертв преступлений. Также в стране Кыргыстан отмечают День работника землеустройства, а все те, кто придерживается буддисткой веры, торжественно проводят Дугжууба – ритуал очищения.
Именно в этот день, только в 1878 году, прозвучала впервые Четвертая симфония знаменитого российского композитора Петра Ивановича Чайковского. Также 22 февраля была открыта первая советская полярная станция под названием Беллинсгаузен, которая, кстати, работает и по сей день.
Кто родился 22 февраля
- Джордж Вашингтон – политик, президент Америки, общественный деятель;
- Артур Шопенгауер – известный философ;
- Фредерик Шопен – гениальный композитор из Польши;
- Генрих Герц – известный физик, который также считается одним из основателей науки электродинамика;
- Дрю Берримор – американская актриса.
Также 22 февраля свой день ангела отмечают люди, которых зовут Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон.
22 февраля - приметы
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