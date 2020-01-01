22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Что отмечают в этот день, кто празднует именины, традиции, даты в истории.

Не смотря на теплую погоду за окном, на календаре ещё зима. Так, незаметно к нам подкралось 22 февраля. По Григорианскому календарю это уже 53 день 2020 года и до его конца осталось 312 дней.

22 февраля - какой сегодня церковный праздник

Святой Панкратий всего за месяц построил церковь, где служил Господу до последних дней

Памятные даты 22 февраля, годовщины и события

В народе этот день также называют, Вселенской мясопустной субботой и Днем обретения мощей святителя Тихона. Панкратий жил в 13-м веке и был затворником, проводя все время в молитве. В этот день наши предки особое внимание уделяли тому, чтобы все было в порядке. Считалось, что если хозяйство ухожено, то не будет никаких с ним проблем.- большой православный праздник, когда можно и нужно помянуть всех усопших. Поэтому 22 февраля необходимо сходить в храм, поставить за упокой свечу и отнести панахиду.

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22 февраля во всем мире отмечают Международный день поддержки жертв преступлений. Дата была выбрана тоже неслучайно, и она совпадает с датой выпуска в Англии в 1990 году Хартии жертв преступлений. Также в стране Кыргыстан отмечают День работника землеустройства, а все те, кто придерживается буддисткой веры, торжественно проводят Дугжууба – ритуал очищения.

Именно в этот день, только в 1878 году, прозвучала впервые Четвертая симфония знаменитого российского композитора Петра Ивановича Чайковского. Также 22 февраля была открыта первая советская полярная станция под названием Беллинсгаузен, которая, кстати, работает и по сей день.

Кто родился 22 февраля

Джордж Вашингтон – политик, президент Америки, общественный деятель;

– политик, президент Америки, общественный деятель; Артур Шопенгауер – известный философ;

– известный философ; Фредерик Шопен – гениальный композитор из Польши;

– гениальный композитор из Польши; Генрих Герц – известный физик, который также считается одним из основателей науки электродинамика;

– известный физик, который также считается одним из основателей науки электродинамика; Дрю Берримор – американская актриса.

Также 22 февраля свой день ангела отмечают люди, которых зовут Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон.

22 февраля - приметы

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В народе в этот день уделяли внимание погоде и хозяйству. Хозяин должен был обойти свое имущество и проверить, все ли там в порядке, исправить то, что нуждалось в исправлении. Наши предки верили, что наведенный в этот день порядок обеспечит благополучие на весь год. Также люди наблюдали за погодой: чем холоднее было на улице 22 февраля, тем теплее будет погода в марте.

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