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В Дубае открыли отель для туристов с животными

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Турист с домашним питомцем не должен доплачивать за животное, достаточно предупредить персонал отеля.
В Дубае открыли отель для туристов с животными
instagram.com/radissonred

В Дубае открылась гостиница для проживания с домашними питомцами. Об этом сообщается на сайте Whats on.

Гостиница Radisson RED Hotel принадлежит сети Radisson RED. Во всех заведениях компании можно жить с домашними питомцами. Отель в Дубае появился в спальном районе Dubai Silicon Oasis.

Для постояльцев доступны 104 современных номера, среди которых 8 люксов и 59 апартаментов. Также в гостинице доступны ресторан и бар на крыше с бассейном.

Для того, чтобы заселится в отель с домашним питомцем, достаточно предупредить об этом персонал отеля во время бронирования. Сообщается, что в отеле могут проживать домашние животные любой породы и размера.

Ранее сообщалось, что туристы назвали места-разочарования. Также Корреспондент писал о том, что в Абу-Даби открыли мангровый парк.

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Теги: туризм, животные, собаки, туристы, фото, коты, домашние животные, отель, Дубай
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Источник: korrespondent.net

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