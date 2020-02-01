В Дубае открыли отель для туристов с животными
В Дубае открылась гостиница для проживания с домашними питомцами. Об этом сообщается на сайте Whats on.
Гостиница Radisson RED Hotel принадлежит сети Radisson RED. Во всех заведениях компании можно жить с домашними питомцами. Отель в Дубае появился в спальном районе Dubai Silicon Oasis.
Для постояльцев доступны 104 современных номера, среди которых 8 люксов и 59 апартаментов. Также в гостинице доступны ресторан и бар на крыше с бассейном.
Cмотрите фотогалерею: В Дубае открыли отель для туристов с животными
Для того, чтобы заселится в отель с домашним питомцем, достаточно предупредить об этом персонал отеля во время бронирования. Сообщается, что в отеле могут проживать домашние животные любой породы и размера.
Ранее сообщалось, что туристы назвали места-разочарования. Также Корреспондент писал о том, что в Абу-Даби открыли мангровый парк.
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