27 февраля: какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какие в этот день отмечают праздники и события в истории. Традиции и запреты.

27 февраля в мире отмечают Всемирный день полярного медведя. Главной целью этого события является привлечение внимания к проблеме выживания на нашей планете этого большого хищника. Также в этот день отмечают Всемирный день неправительственных организаций. В России - День Сил специальных операций, а все мусульмане празднуют Ночь Рагаиб (Ночь желаний). В этот день в законный брак вступили родители пророка Мухаммеда.

Интересный факт: Ночь Рагаиб отмечается в первую пятничную ночь священного для мусульман месяца Раджаб. Считается, что молитва в это время наиболее сильная и ее точно слышит Аллах

27 февраля - события

Читай также: Пепельная среда: История, традиции, что нельзя делать

В Швейцарии сегодня стартует Бернский карнавал,посвященный проводам зимы. Впервые подобный карнавал в Берне был проведен еще в XV веке, однако через 100 лет его запретили. Только в 1970 году местные жители возродили традицию. В Австралии проходит Фестиваль прекрасного рождения, а в Иране отмечают День исламского воспитания.

А еще 27 февраля Екатерина II в 1781 году подписала указ о создании первых городских школ, а в 1813 году между Пруссией и Россией был заключен Калишский союзный договор в войне против Наполеона. В 1897 году был найден сахарин (искусственный подсластитель, используется “диабетиками“, а в 1932-м физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон.

Интересный факт: Нейтроны и протоны - важные составляющие ядерного заряда

27 февраля - какой сегодня православный праздник

Читай также: 25 февраля: какой сегодня праздник, что нельзя делать

Во всем православном мире 27 февраля отмечают День памяти Кирилла. Кирилл родился в византийском городе Фессалоники (сейчас Греция) в семье военного. Он рано осиротел (в 12 лет) и несмотря на это получил прекрасное образование. Позже Кирилл заключил выгодный брак и занял приличную должность. В то время служба хартофилаксом равнялась званию современного академика. Кирилл покинул жену, работу и уединился на черноморском побережье. После он практически насильно был возвращен на службу. Нам Кирилл и его брат Мефодий известны, как создатели славянской азбуки.

Интересный факт: Именно братья Кирилл и Мефодий перевели с греческого языка на старославянский Евангелие

Равноапостольные Кирилл и Мефодий с учениками Википедия

Издавна в народе 27 февраля также отмечали День памяти Кирилла. Раньше женщины в этот день должны были принести подарки своим “бабам-повитухам“, а мужчины – выйти на поле и притоптать снег, если он ещё был. Делалось это для того, чтобы как можно дольше удержать в земле влагу. А ещё в этот день по погоде пытались предсказать, какой будет весна. Теплый день сулил мартовские морозы.

Свой день ангела сегодня отмечают Георгии, Кириллы, Константины, Михаилы, Федоры

Кто родился 27 февраля:

Константин Великий – император;

– император; Петр Нестеров – советский летчик;

– советский летчик; Чарлз Бест – врач и физиолог из Канады;

– врач и физиолог из Канады; Элизабет Тейлор – актриса;

– актриса; Анне Вески – певица;

– певица; Татьяна Догилева – актриса театра и кино.

Интересные факты 27 февраля

Овечка Долли

Что нельзя делать 27 февраля

В 1411 году 27 февраля был основан один из самых старых университетов мира, который находится в городе Сент-Эндрюсе (Шотландия). Также 27 февраля в 1598 году Бориса Годунова избрали русским царем. В 1900 году был основан футбольный клуб Бавария. В 1964 году впервые спустили на воду туристический подводный аппарат, а в 1997 году мир узнал о том, что клонирование овечки Долли прошло успешно.

Читай также: 22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

27 февраля нельзя покупать одежду – долго она не прослужит. Стоит воздержаться от любых магических действий, а также стричь ногти. Считается, что так отрезаешь себе судьбу. Также нельзя кормить птиц, посещать стоматолога и специально топтать снег у крыльца – это все приносит несчастье.

Ранее мы сообщали о Пасхе 2020. Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.