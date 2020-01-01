Сегодня начинается Великий пост.

2 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать Getty Images

2 марта в мире отмечают Международный день спички. Пусть этот праздник и необычный, но вот спичка даже в эру современных технологий часто остается незаменимой. Также в России отмечают День театрального кассира, а в Ефиопии – День победы в битве при Адуа. В Швейцарии стартует карнавал Фаснахт.

2 марта – какой сегодня православный праздник?

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Православные всего мира отмечают начало Великого Поста. Он длится в 2020 году со 2-го марта по 18 апреля. Сегодня согласно церковным писаниям необходимо придерживаться строго поста и молиться. В древности первый день Великого поста называли Чистый понедельник.

Традиция сорокадневного поста появилась во времена Иисуса Христа, когда тот после своего крещения ушел в пустыню и постился там 40 дней. Все правила, которых нужно придерживаться во время Великого поста, четко прописаны в церковном уставе. И они остаются неизменными на протяжении веков.

2 марта – какой праздник в народном календаре?

По народному календарю 2 марта отмечают День памяти Ярила или Овсянки. Его связывали с плодородием и солнцем. Люди верили в то, что Бог 2 марта “брался за борону и проверял, готово ли все к пахоте“. Люди поступали также: хозяева доставали свой инвентарь и проверяли его готовность к полевым работам.

Свой День ангела отмечают: Анны, Василии, Викторы, Владимиры, Кузьмы, Львы, Павлы

2 марта – интересные факты

В 1796 году Наполеона Бонапарта назначают командиром армии во Франции. В 1837 году был арестован писатель Лермонтов за публикацию стихотворения Смерть поэта. В городе Мостка в 1911 году впервые состоялось выступление хора Пятницкого, а в 1930 году состоялась публикация статьи Головокружение от успеха под авторством Иосифа Сталина. В 1983 году впервые выпустили компакт-диск, а в 1992 году начался конфликт на Приднестровье.

Кто родился 2 марта

В этот день родились такие знаменитые люди:

Евгений Боратынский – поэт;

– поэт; Константин Ушинский – педагог;

– педагог; Михаил Горбачев – политик СССР;

– политик СССР; Ия Саввина – актриса;

– актриса; Вячеслав Зайцев – модельер;

– модельер; Юрий Богатырев – актер.

2 марта – приметы

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2 февраля хозяйки готовили овсяное печенье, чтобы почтить птичку овсянку. Ее в этот день ждали с особым трепетом, ведь прилет птицы означал, что скоро наступит тепло. Мороз также “предрекал“ теплые дни, а туман - майские морозы. Прилет птиц из теплых краев означал потепление всего через несколько дней.

2 марта - чего нельзя делать?

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Главным запретом этого дня является пища. Поэтому стоит устроить себе разгрузочный день. Также нельзя смотреть вечером в небо. Предки верили в то, что падающая звезда сулила смерть кого-то из родственников.

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