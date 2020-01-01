4 марта: какой день, праздники, традиции, приметы

4 марта - 63-й день 2020 года.

В Беларуси празднуют День милиции. Начали отмечать этот праздник в 1998 году. Дата выбрана не просто так: вечером 4 марта в 1917 году боевые дружины Михаила Фрунзе разоружили полицию Минска. На следующий день организовались первые отряды милиции.

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В Литве отмечают День Святого Казимира. Казимир проживал в 15 веке. В Литве он был избран Патроном великого Княжества, а потом отправился в Польшу и там стал наместником страны. После кончины его назвали святым покровителем молодежи.

4 марта – какой православный праздник?

4 марта – какой праздник по народному календарю?

Отмечают День памяти мученицы равноапостольной. Это была женщина, которую, согласно церковному писанию, принято считать женой апостола Филимона. Супруги свой дом превратили в храм, где молились и служили Богу, помогали нищим, нуждающимся. Когда дом разрушили язычники, Апфия и Филимон отказались от участия в их обряде, за что и были забросаны камнями.

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Отмечают День памяти епископа и святителя – Льва Катанского, за что день ещё называют «День Катыша». Этот мужчина жил в 8-м веке и усердно служил Богу. Сегодня дети должны были в последний раз покататься с горки на санках, а хозяйки – испечь колобок.

Свои именины отмечают Антоны, Василии, Давиды, Денисы, Иваны, Львы, Николаи, Сергеи, Федоры, Филиппы, Ярославы.

Кто родился 4 марта

Антонио Вивальди – композитор, скрипач;

– композитор, скрипач; Генри Реберн – художник;

– художник; Евгений Патон – ученый;

– ученый; Александр Бубнов – живописец;

– живописец; Ганс Юрген Айзенк – ученый, психолог;

– ученый, психолог; Джим Кларк – автогонщик;

– автогонщик; Борис Моисеев – певец, танцовщик, шоумен;

– певец, танцовщик, шоумен; Лариса Лужина – актриса.

4 марта – интересные факты

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В 1152 году королем Германии становится Фридрих I, а в 1818 году открывается памятник князю Пожарскому в Москве. В 1877 году впервые танцуют «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, а также Эмиль Берлинер получает патент за изобретение микрофона. В 1918 году судно «Циклоп» исчезает в Бермудском треугольнике, а в 1955 году запускается производство карманных радиоприемников. В 1750 году Кирилла Разумовского избирают гетманом Украины, а в 1918 году была создана Центральная Рада.

4 марта – народные приметы

Если человек заболел – скорого выздоровления ждать не стоит. Если человек уже долго болеет, то ему подмышку на ночь клали кусок хлеба. Утром смотрели на него: если хлеб нормальный – скоро хвороба отпустит, если засох – болезнь ещё продлится.

4 марта – что нельзя делать?

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Нельзя смотреть в небо – увидеть падающую звезду к несчастью в семье. Нельзя отказывать гостям в визите – чем больше придет людей в гости, тем больше благополучия будет в новом году.

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