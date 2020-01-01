5 марта: какой сегодня праздник, традиции, что нельзя делать

5 марта - 64-й по счету день в 2020 году.

Теплой погодой и пением птиц продолжает радовать весна за окном. Март полноценно вступает в свои права. О том, какой 5 марта отмечают праздник, чьи именины, что случилось в истории, кто родился, какие приметы и что нельзя делать - читайте дальше в материале.

5 марта – какой сегодня праздник?

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В Азербайджане отмечают национальный праздник – День физической культуры и спорта, а в Кыргызстане – День Ак калпака (головной убор страны) и День работника судебной системы. В Иране отмечают День посадки деревьев.

5 марта – какой православный праздник?

Празднуют. В 18 веке эта святыня из Италии попала в Россию через руки одной из придворных дам императрицы Елизаветы. В 19 веке икона попадает в Украину в род Капнистов, где хранится в качестве семейной реликвии. Есть одна легенда, которая гласит о чудотворном исцелении дочки Капниста – Марии. Ее одолела страшная хворь, врачи не могли помочь. Девушка в отчаянии начала молиться перед ликом Божией матери и случилось чудо: болезнь ушла сама по себе, и Мария выздоровела. С тех пор Козельщанская икона Божией Матери многим помогла и считается чудотворной.

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Сегодня также отмечают день памяти Тимофея Весновея. Этот святой жил в 8 веке и с юности строго придерживался церковных законов. За свой век Тимофей совершил много чудес, даже мог изгонять демонов.

Свои именины отмечают Александры, Георгии, Григории, Даниилы, Захары, Иваны, Константины, Ольги, Павлы, Тимофеи

Кто родился 5 марта

Георг Фридрих Гендель – композитор;

– композитор; Роза Люксембург – революционерка;

– революционерка; Андо Момофуку – бизнесмен, изобретатель;

– бизнесмен, изобретатель; Эдди Грант – музыкант;

– музыкант; Елена Яковлева – актриса;

– актриса; Паулу Фонсека – футболист;

– футболист; Ева Мендес – актриса;

– актриса; Стерлинг Найт – актер, комик, музыкант;

– актер, комик, музыкант; Тейлор Хилл – топ-модель.

5 марта – интересные факты

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В 1616 году вводится запрет на все тексты, где будет согласие с теориями Коперника, а 1711 году Петр I создает Сенат. В 1770 году начинаются конфликты в Бостоне, а в 1970 году начинает действовать договор о нераспространении ядерного оружия. Уинстон Черчилль в 1946 году называет «Железным занавесом» линию раздела Европы. Центральная Рада в 1918 году принимает закон о том, что Киев становится столицей УНР, а в 1939 году университет в Киеве получает имя Тараса Шевченка.

5 марта – народные приметы

Чтобы привлечь благополучие в дом, нужно было выбросить всю старую обувь. Если выпадал снег – не стоило ждать урожай. Если сорока "купалась" в сугробе – люди ждали тепло.

5 марта – что нельзя делать?

Нельзя болеть – болезнь будет затяжной. Начинать что-то новое тоже не стоит – успеха это дело не принесет. Также не рекомендуется ничего обещать, ведь выполнить обещанное будет крайне сложно.

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