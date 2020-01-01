Кто придумал 8 марта: История и интересные факты

История происхождения и интересные факты про 8 марта.

8 марта – самый весенний, теплый и цветочный праздник в году. Мужчины спешат поздравить своих любимых девушек, жен, матерей и дочек с Международным женским днем, а представительницы прекрасного пола наслаждаются благоуханием цветов, вниманием и заботой. Откуда пришел к нам этот удивительный праздник и кто его придумал - читайте в материале.

8 марта из глубины веков

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Некоторые историки утверждают, что женский день был еще у жительниц Древнего Рыма. В этот день якобы матери, жены и дочери свободных римских граждан получали от своих близких повышенное внимание, различные подарки и цветы.

Вики

Текстильщицы из Нью-Йорка

Даже рабыни, занятые трудом каждый день с утра до вечера, в этот день имели право на отдых. Римлянки в этот день надевали свои лучшие наряды, украшали волосы венками из трав, цветов и отправлялись в храм богини Весты – хранительницы домашнего очага.

Согласно официальной версии СССР, традиция отмечать Международный женский день связана с так называемым «Маршем пустых кастрюль», который организовали в этот день работницы текстильной фабрики в Нью-Йорке в 1857 году. Женщины добивались 10-часового рабочего дня, требовали сухих, светлых помещений и зарплату наравне с мужчинами. Интересно, что в тогдашних газетах и других средствах массовой информации совсем не упоминается о забастовке. А недавно историки выяснили, что в 1857 году 8 марта было в воскресенье, что еще больше заставляет усомниться в правдивости этой истории, ведь крайне странно и нелогично устраивать забастовки в выходной день.

Клара Цеткин

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В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день 8 марта. Она хотела, чтобы женщины в этот день могли устраивать митинги и шествия, защищая, таким образом, свои права и интересы. Конференция, в которой приняли участие более 100 женщин из 17 стран мира горячо поддержала это предложение поименным голосованием. Изначальное название праздника звучало так – Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права.

Клара Цеткин (справа) с Розой Люксембург Вики

Социалистки мира

Также есть версия, согласно которой идея проводить какие-либо мероприятия в защиту женских прав и свобод возникла в США в начале 20 века. В 1908 году Социалистической Партией Америки был основан Женский Комитет, который организовывал мероприятия, нацеленные на предоставления женщинам права голосовать на выборах. И именно членами этого комитета было предложено создать Международный женский день: «При содействии сознательных политических и профсоюзных организаций пролетариата в своих странах, социалистки всех стран каждый год организуют Женский день, который в первую очередь будет способствовать агитации за избирательное право женщин. Этому дню нужно придавать международный характер и тщательно к нему готовится». В Германии, Дании, Швейцарии и Австро-Венгрии уже в 1909 году 8 марта проводились массовые акции с участием женщин.

Интересным фактом, запечатленным в истории, является то, что в 1917 году 8 марта жены солдат и рабочих устроили настолько масштабную акцию протеста, что она вскоре превратилась в Февральскую революцию (8 марта по старому стилю выпало на 23 февраля), что в свою очередь переросло в Октябрьскую революцию и появлению СССР.

После этого митинги немного поутихли и лишь в 1921 году на очередной Конференции Социалисток было принято решение отмечать Международный женский день 8 числа первого месяца весны.

Родом из Пруссии

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Также многие связывают эту дату с историей Пруссии. Именно 8 марта 1848 года король Пруссии Фридрих Вильгельм IV перед угрозой вооруженного восстания дал обещание провести ряд реформ, в частности, введение избирательного права для женщин.

Постепенно этот день лишился политического и экономического подтекста. 8 марта сегодня - отличный повод мужчинам окружить своих любимых теплом, заботой и вниманием.

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