8 марта: какой сегодня праздник, история, традиции

8 марта во всем мире отмечают женский день.

8 марта: какой сегодня праздник, традиции, что нельзя делать Getty Images

Весна продолжает радовать своим теплом, пением птиц, голубым небом и первоцветами, проростки которых уже появились на клумбах хозяек. О том, какие праздники отмечают 8 марта, кто родился, чей день ангела, что случилось в истории, какие есть приметы и что нельзя делать, читайте дальше в материале.

Какой праздник 8 марта?

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Празднуют Международный женский день. Свои истоки праздник берет в начале 20-го века, когда Клара Цеткин в 1910 году внесла предложение отмечать женский день во всем мире. С тех пор так и делают, а во многих странах – это национальный праздник. Также в мире отмечают Международный день планетариев, а в России – День работников геодезии и картографии. В Сирии празднуют день, когда состоялась народная революция. В 1963 году главной партией Сирии становится «Баас». Все мятежи, которые происходили там, были следствием конфликтов разных направлений этой партии. Только в 2012 году, когда политики принимают новую конституцию, ситуация в корне меняется. Другие партии получают права и «Баас» теряет позиции. Случается народная революция.

Какой праздник в народном календаре?

Отмечают День памяти Иоанна Крестителя. Этот святой учился у самого Иисуса Христа, рассказывал иудеям о вере христианской, крестил Сына Божьего. Жизнь Иоанна закончилась преждевременно: по приказу царицы Иродиады ему снесли голову с плеч. Иоанну молятся, чтобы святой помог избавиться от боли в голове, защитил детей, уберег посевы.

Свои именины отмечают Иваны.

Интересные факты

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В 1824 году состоялось первое выступление Ференца Листа в Париже, а в 1857 году прошел протест женщин «Марш пустых кастрюль» в Нью-Йорке. В 1862 году в Нью-Йорке состоялась казнь работорговца Натаниэля Гордона, а в 1910 году впервые женщина, Раймонда де Ларош, летит на самолете в качестве пилота. В 1169 году начинается оккупация Киева под командованием Андрея Боголюбского, а в 1946 году Львовский собор отменяет Берестейскую Унию.

8 марта: какой сегодня праздник, традиции, что нельзя делать Getty Images

Свой день рождения отмечают такие известные люди, как:

Петр Ганнушкин – психиатр;

Гвидо Киджи Сарачини – меценат;

Александр Роу – режиссер;

Евгений Матвеев – актер;

Юрий Рытхэу – писатель;

Борис Владимиров – актер, артист;

Лидия Скобликова – конькобежка;

Алексей Мишин – фигурист;

Карл Филипп Еммануил Бах – композитор;

Леонид Осика – сценарист, режиссер;

Лэрри Мерфи – хоккеист.

8 марта – народные приметы и традиции

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Лошадь легла на землю – будет вьюга. Облака по небу идут быстро – к хорошей погоде. Кричит тетерев – скоро весна. Сороки направились в лес – скоро будет лето. Сорока прыгает по крыше – в том доме кто-то умрет. Стучит дятел – весна наступит не скоро. Синицы громко щебечут – наступит тепло. Если женщина получила неожиданно в дар цветы – в личной жизни грядут хорошие перемены.

8 марта: какой сегодня праздник, традиции, что нельзя делать Getty Images

Что нельзя делать?

Нельзя заниматься стиркой, чтобы не испугать птиц. Также стоит отказаться от уборки в доме.

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