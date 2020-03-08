8 марта: Лучшие мемы и приколы

Подборка приколов про 8 марта.

Как уже давно известно, женщины - восьмое чудо света. Прекрасные, добрые, нежные, мудрые. Без них сильная половина нашей планеты, однозначно, не выжила бы в этом жестоком и суровом мире. Только они умеют делать десять дел одновременно, только они могут не спать всю ночь и весь день играть и бегать с детьми. Только они знают, что где лежит в квартире и способны находить вещи всех домочадцев в течение нескольких минут.

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8 марта – отличный повод хоть немножко отдохнуть от ежедневной женской суматохи и посвятить день только себе любимой. В этом материале мы собрали все самые смешные и уморительные мемы про женский праздник.

Цитаты про женщин

Женщина великодушна, она может просить мужчине все. Даже если он ни в чем не виноват.

Женщиной быть проще - покапризничала чуть-чуть и у тебя уже есть все, что нужно. Мужчиной быть труднее – покапризничал слегка и у тебя даже жрать нечего.

Женщину понять легко, она как открытая книга. Книга по квантовой физике на китайском языке. Но ведь открытая же.

Женщины – уникальные создания. Они могут целый день ждать звонка для того, чтобы потом не взять трубку.

Женщины способны на все в двух случаях – когда есть за что бороться и когда нечего уже терять.

Знаете почему Бог сначала создал мужчину, а уже потом женщину? Да ведь потому, что сначала всегда создается набросок, а уже потом шедевр!

Мемы и приколы про 8 марта

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