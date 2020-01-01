"Вечный вопрос": Что подарить любимым на 8 марта

У тебя точно получится ее удивить в Международный женский день.

8 марта уже на носу. Вся сильная половина нашей планеты окунулась в предпраздничную суету и хлопоты. Что подарить любимой? Чем порадовать в этот день маму с бабушкой? Как сделать женский праздник незабываемым и приятным?

ТОП идей подарков и сюрпризов на 8 марта

Вязанные портретные куклы

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Отличный подарок для дочки, сестры или даже для девушки. Согласитесь, мягкие игрушки – это классика и этим никого уже не удивишь, чего не скажешь о портретных куклах. Вам нужно только выбрать фото с изображением человека, которому вы хотите преподнести столь необычный подарок и отправить его мастеру.

Созданная под заказ кукла обязательно удивит и впечатлит получательницу подарка.

Экокуб или флорариум

Цветок в колбе

Мам и бабушек порадует подарок, который даст возможность сделать свое жилище еще более уютным и комфортным. Если обычные горшки с цветами и другими домашними растениями уже надоели, отличной заменой им станет флорариум – небольшой стеклянный контейнер с маленьким садом внутри. Смотрится очень интересно и необычно, не требует особого ухода и служит отличным элементом домашнего декора. Также все большей популярностью пользуются экокубы – кубические горшочки из древесины с семенами различных растений и специальным питательным грунтом, в котором можно вырастить любое растение по вкусу – от лаванды до голубой ели.

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Еще один вариант необычного, недорогого, но в то же время прекрасного подарка для милых женщин. Благодаря пропитке высококачественным раствором розы и другие цветы в колбе могут радовать глаз и украшать дом своим цветением до 5 лет. Кроме того, в колбу с цветком можно также поместить маленькую лампочку, что даст возможность использовать ее и в качестве ночника.

Набор капкейков

Сертификат в СПА

Отличная альтернатива обычным наборам конфет или шоколадкам. Приготовленные под заказ пирожные можно украсить приятными пожеланиями, символическими рисунками, любимыми фруктами и ягодами. Невероятно вкусный и красивый подарок, который не оставит равнодушным ни одно женское сердце.

Безусловно, это уже классика жанра, однако вероятней всего не найдется женщины, которая не порадовалась бы такому подарку. Ведь 8 марта на то и создано, чтобы отвлечься от повседневной рутины, расслабиться и насладиться абсолютным релаксом и приятными СПА-процедурами.

Гидромассажная ванночка для ног

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Приятный и полезный подарок, который особенно придется по душе женщинам более старшего возраста. Ванночка позволяет проводить различные виды массажа в домашних условиях – вибромассаж, пузырьковый и сухой массаж. Это подарит во время использования данного устройства максимум удовольствия и возможность расслабиться, забыв о трудном дне на ногах.

Подарочная корзина с элитными видами шоколада, кофе или изысканного чая

Содержание подарочной корзины зависит от вкусов и предпочтений того, кому вы собрались ее дарить. Но в любом случае подарок, наполненный любимыми лакомствами, напитками и сладостями приведет в неподдельный восторг любую женщину.

Посещение мастер-класса

Сейчас есть огромное количество различных интересных и необычных мастер-классов. Выбирайте то, что по душе вашей женщине и смело преподносите ей сертификат. В зависимости от хобби и интересов можно посетить карамельный мастер-класс, мастер-класс живописи или керамики и даже мастер-класс приготовления стейков. Этот подарок точно запомнится на долгое время и будет оценен по достоинству.

Фотомозаика

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Фотомозаика – это портрет, состоящий из тысячи маленьких фотографий, позитивных и приятный воспоминаний, составляющих вместе одно изображение. Вблизи можно без труда рассмотреть каждую фотографию, но отойдя на пару шагов назад вы увидите, как они складываются в единый портрет.

Очень оригинально, необычно и, несомненно, приятно.

Для того, чтобы подарить родному человеку радостные, позитивные эмоции и искреннюю улыбку необязательно покупать дорогие подарки или проводить вечер в шикарном ресторане. Ведь главным подарком для женщины является ощущение уверенности в том, что ее любят, ценят и дорожат ею.

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