9 марта: какой сегодня праздник, традиции, что нельзя делать

9 марта - 68-й день 2020 года.

Очередной весенний день приносит с собой немного пасмурную погоду, но настроение от этого ничуть не падает, ведь в воздухе витает дух весны. О том, какие 9 марта отмечают праздники, что произошло в мире, чей день ангела, кто родился, какие есть приметы и традиции, какие запреты, читайте дальше в материале.

Какой праздник?

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С 2002 года в мире отмечают День диджея, а с 1947 года – День Содружества наций. В Ливане празднуют День учителя, а в Австралии – День Канберры. Это день, когда в 2007 году столица Австралии получила свое название.

Отмечают тот день, когда нашли голову Иоанна Крестителя. В православном мире это значимое событие. Иоанн крестил Сына Божьего и был одним из самых близких его сподвижников.

Какой праздник по народному календарю?

Чтят память святого Тарасия. Он жил в 9 веке, был патриархом в Константинополе. При жизни Тарасий всегда помогал бедным, нуждающимся, больным и убогим, защищал всех обиженных.

Свои именины отмечают Александры, Антоны, Евгении, Николаи, Тарасы, Федоры.

Интересные факты 9 марта

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В 1500 году флотилия дона Кабрала двинулась в экспедицию к Индии, а в 1714 году император Петр I запрещает дворянам, которые не служили рядовыми, получать звание офицера. В 1776 году Адам Смит выпускает книгу о народах в Лондоне, а во Франции входит в силу закон о создании Иностранного легиона. В 1959 году в магазинах на прилавках появляется кукла Барби, а в 1497 году Коперник делает стартовые открытия в астрономии. В 1796 году Наполеон женится на Жозефине, а в 1934 году в Киеве открывается издательство «Веселка». В 1945 году начинается масштабное бомбардирование Токио силами США, а в 1822 году Грэхем изобретает искусственные зубы.

Кто родился 9 марта

Америго Веспуччи – путешественник;

Тарас Шевченко – поэт, художник;

Вячеслав Молотов – политик;

Афанасий Кочетков – актер;

Юрий Гагарин – космонавт;

Лариса Голубкина – актриса;

Орнелла Мути – актриса;

Алексей Савич – геодезист;

Георигий Нарбут – художник;

Лейля Аджаметова – чемпионка с легкой атлетики.

Приметы и традиции

Слышен стук дятла – скоро наступит весна. Синички поют без умолку – будет тепло. Какая сегодня погода, такой будет и весь апрель. Крыша еще под покровом снега – Пасха будет прохладной.

Что нельзя делать 9 марта

Если идешь по улице, нельзя смотреть в дом через окна. Так можно накликать лихорадку.

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