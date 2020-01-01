17 марта: Какой сегодня праздник, традиции, запреты

17 марта - 76-й день 2020 года.

В Ирландии сегодня отмечают День Святого Патрика, а в Латвии – День жаворонков. В США празднуют Международный день стервятников, а в Бангладэшэ – День защиты детей. Американцы отмечают День ирландской еды, а в Таиланде – День национального бокса Муай Тай. В Украине отмечают День мобилизационного работника, а в мире – Всемирный День социальной работы.

Какой сегодня православный праздник?

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Православные сегодня чтят память преподобного Герасима. Этот мужчина решил отказаться от всех благ мирских и стал служить Богу. Для того, чтобы познать всю силу молитвы и очиститься душевно, он ушел в пустыню, где создал строгий устав, которого сам придерживался. Для православных Герасим является примером того, как нужно ограничивать себя и служить верой Господу. Чуть позже, святой вернулся из пустыни и на берегу Иордана в Палестине построил монастырь, став его настоятелем. Некоторые писания рассказывают о том, что Герасим во время сорокадневного Великого поста мог обходиться полностью без пищи, принимая по воскресеньям только святое причастие. Есть рассказ о том, что он однажды от смерти в пустыне спас льва. В знак своей благодарности, лев служил ему до самой смерти, как верное домашнее животное.

17 марта – какой праздник по народному календарю?

В народе сегодня тоже чтили память святого Герасима. Из-за истории с чудесным спасением льва в пустыне Герасима простые люди считали покровителем животных. Говорили, что в этот день из теплых краев домой возвращаются грачи. Каждая хозяйка должна была испечь маленьких грачей и угостить ими детей.

Свой день ангела отмечают Данилы, Василии, Вячеславы, Юлии, Григории, Юрии

Интересные факты

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В 1521 году мореплавец Магеллан совершил открытие новых островов – Филиппин, а в 1238 году войско хана Батыя двинулось на Новгород. В 1674 году гетманом правобережной и левобережной Украины становится Иван Самойлович, а в 1830 году Фредерик Шопен впервые выступает на публике в Варшаве. В 1845 году ученый Стивен Пери получает патент на свое изобретение – эластичный бинт, а в 1861 году состоялось воссоединение Италии. В 1917 году в Петербурге приняли меморандум, согласно которому вводился украинский язык и освобождались пленные западной Украины. В 1930 году из тюрьмы выпускают Аль Капоне (не смогли доказать его вину), а в 1940 году провели первые испытания танка Т-34. В 1950 году открывают 98 элемент периодической системы – Калифорний, а в 1995 году Верховная Рада Украины отменяет должность президента Крыма. В 1972 году в Киеве открыли Институт книги, а в 1960 году Япония начинает продавать первые в мире цветные фломастеры.

17 марта – кто родился?

Яков IV – шотландский король;

Франсуа Жирардон – скульптор;

Готлиб Даймлер – инженер;

Михаил Врубель – художник;

Августин Волошин – общественный деятель;

Вадим Щербаковский – археолог;

Вальтер Гесс – исследователь мозга;

Вильям Гибсон – писатель.

17 марта – народные приметы

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Если сегодня прилетели грачи – скоро наступит тепло. Птица летит прямиком к своим гнездам, весна будет теплой, а вода сразу “уйдет“ в землю. Веселое поведение грачей сулит теплую погоду в ближайшее время. Ясная погода в этот день предвещает хороший урожай ягод и грибов в лесах.

17 марта – что нельзя делать?

Не стоит принимать пищу животного происхождения, так как длится Великий пост.

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