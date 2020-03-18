18 марта: Какой сегодня праздник, что нельзя делать

18 марта - 77-й день 2020 года.

В Украине отмечают День работника налогового и пограничного дела, а в Бельгии и Голландии – День инженера. В Беларуси празднуют День внутренних войск, а во Франции – День Парижской коммуны. В Америке празднуют День Южной Каролины, а в Монголии – Мужской день и День военных, в Сирии – День учителя. В Турции отмечают День памяти битвы при Галлиполе, а в Аррубе – Национальный день флага и гимна. В мире празднуют также День переработки, День “Прости своих родителей“, День высшей жертвы.

Православный праздник 18 марта

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Сегодня чтят память святого Конона Исаврийского. Этот святой родился в 250 году. Родители Конона были язычниками и они, следуя традициям той веры, нашли сыну невесту. В канун свадьбы явился мужчине архангел Михаил, окрестил его и тот стал христианином. Чуть позже он убедил и жену окреститься, а потом и родителей. К сожалению, его мать и супругу настигла ранняя кончина, и Конон стал поститься, молиться, служить при монастыре. В зрелом веке он обретает дар исцеления и начинает помогать всем нуждающимся и больным.

Какой сегодня праздник по народному календарю?

В народе сегодня тоже чтили память Конона. Хозяйки должны были подготовить лучшие семена для высадки на грядки, подготовить землю, перекопать грунт.

Свой день ангела отмечают Андреи, Константины, Кириллы, Раисы, Юрии, Иваны, Марки, Федоры.

Интересные факты 18 марта

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В 1325 году основан город Теночтитлан – столица Ацтецкой империи, а в 1662 впервые по Парижу начал движение общественный транспорт в виде кареты с 8 местами. В 1869 году Менделеев рассказывает о зависимости атомного веса и свойств химических элементов, а в 1899 исследователь Пикерниг открывает спутник Сатурна – Фебу. В 1913 году убивают Георга I – короля Греции, а в 1917 году арестовывают российского царя – Николая II. В 1921 году заканчивается война между СССР и Польшей, а в 1946 году началась работа «Мирового банка» в США в Вашингтоне. В 1962 году заканчивается алжирская война, а в 1965 году впервые в истории человек выходит в открытый космос. В 1992 году миру представили операционную систему «Майкрософт», и в этом году Финляндия соглашается на вступление в ЕС. В 2014 году состоялась аннексия Крыма.

Кто сегодня родился?

Адам Ельсгаймер – живописец;

Стефан Малларме – поэт;

Николай Римский-Корсаков – композитор;

Рудольф Дизель – изобретатель;

Николай Бердяев – философ;

Надежда Суворцова – общественный деятель;

Василий Чапленко – писатель;

Василий Иванчук – гроссмейстер;

Тимо Глок – автогонщик.

Народные приметы 18 марта

На улице теплая и ясная погода – стоит ждать хорошего лета. Вывозка и разбрасывание удобрения на огороде сегодня принесет отличный урожай. В доме много мышей – урожая не будет. Удачный день для пересадки комнатных растений.

Что нельзя делать сегодня?

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Не стоит принимать пищу животного происхождения, так как длится Великий пост. Также желательно отказаться от крупных покупок: или мало послужат, или не принесут пользу в быту.

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