19 марта: какой праздник, традиции, запреты

19 марта - 78-й день 2020 года.

В Испании отмечают День инженера, а в Алжире – День победы. В Польше празднуют День единства кашубов, а в Хорватии – День отца. В Финляндии отмечают День равноправия, а в Америке – День шоколадной карамели и День птиц. В мире празднуют День клиента, Международную неделю вежливости на дороге и День таксономиста.

19 марта – какой православный праздник?

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Сегодня празднуют день, когда святая царица Елена обрела Святой Крест и святые гвозди в городе Иерусалим, в 326 году. Язычники всяческими средствами пытались стереть с лица земли даже малейшее упоминание о том, что сделал Иисус Христос. Они закопали крест и гроб, чтобы их никогда не нашли христиане. Только спустя 300 лет люди все же смогли найти эти священные реликвии и открыли их всему миру.

Чтят память одного из 42 мучеников – Константина. Его и остальных христиан язычники подвергли невероятным пыткам в надежде на то, что они отрекутся от Христа. Когда этого так и не произошло, всем отрезали головы. В этот день хозяин дома должен был вокруг колодца убрать снег, чтобы туда не попала грязная вода.

Свой день ангела отмечают Аркадии, Федоры, Елены, Константины, Юлианы, Авраамы, Абрамы.

Интересные факты 19 марта

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В 721 году до н.э. было описано первое солнечное затмение, а в 1474 году в Венеции принимают первый в мире закон о защите авторского права. В 1831 году в Америке состоялось первое ограбление банка, а в 1859 году во Франции состоялась премьера оперы «Фауст» Шарля Гуно. В 1917 году Финляндия получила свою автономию, а ещё в этом году состоялась многотысячная демонстрация в Киеве с лозунгами «Автономию Украине». В 1934 году стреляли по гробу Ленина, а в 1953 году была первая трансляция по телевидению вручения премии «Оскар». В 1955 году находят остатки дворца Ирода, а в 1958 году в Страсбурге состоялось первое заседание Европейского парламента. В 1982 году началась Фолклендская война, а в 2019 году впервые женщина (Карен Уенблек) получает премию Абеля за достижения в отрасли математики.

Кто родился 19 марта?

Брюс Уиллис – актер;

Валерий Леонтьев – певец;

Ричард Френсис Бертон – исследователь, географ;

Девид Ливингстон – исследователь территорий Африки;

Алонсо Кано – живописец;

Борис Герасимович – астрофизик;

Николай Рильский – поэт;

Лина Костенко – поэтесса;

Сергей Фоменко – музыкант.

Народные приметы

Если утром заморозки, такую погоду нужно ожидать последующие 40 дней. Стук дятла в лесу сегодня сулит прохладную погоду. В реках тонет лед – урожая не будет.

Что нельзя делать?

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Стоит отказаться от употребления пищи животного происхождения, так как длится Великий пост.

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