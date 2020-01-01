23 марта: какой сегодня праздник, традиции, запреты

23 марта - 801 день 2020 года.

В Гане стартует Неделя инженерии, а Венгрия и Польша отмечают День дружбы. В Новой Зеландии празднуют День региона Отаго, а в Боливии – День моря. В Южной Африке отмечают День освобождения, а в Азербайджане – День Министерства экологии и День природных ресурсов. В Дании и Норвегии стартует Вастлавья (аналог Масляной в славян), а Пакистан празднует День города. В мире отмечают Всемирный день метеоролога, Международный день ОК, Международный день коучинга.

23 марта – какой праздник по народному календарю?

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Сегодня народ чтит память не одного, а сразу нескольких мучеников и мучениц - Кодрата, Анастасии Патрикии, Димитрия Легейдо и других. Эти мужчины и женщины умерли насильнической смертью от рук язычников, не предавая своей веры.

Свой день ангела отмечают Анастасии, Василисы, Викторы, Галины, Георгии, Денисы, Дмитрии, Иваны, Леониды, Марки, Михаилы, Ники, Павлы, Федоры.

23 марта – интересные факты

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В 1324 году от церкви был отлучен император Людовик Баварский, а в 1400 своего трона отрекается император Чан Тхеу Де. В 1513 году Венецианская Республика вступает в Священную Лигу против Людвига XII. В 1568 году заканчивается вторая религиозная война во Франции, а в 1841 была открыта первая студия по производству фотографий в Лондоне. В 1857 году впервые испытали работу автоматического лифта, а в 1869 Фридрих Ницше получает степень доктора наук. В 1876 году изобретатель Павел Яблочков получает патент на электрическую лампочку. В 1918 году Украинская Центральная Рада огласила украинский язык языком деловодства, а в 1928 году замок в Каменец-Подольском получает статус историко-культурного заповедника. В 1933 году Адольф Гитлер получает чрезвычайные полномочия, а в 1935 году Филиппины становятся автономией в составе США. В 1944 году основывают Киевский ботанический сад, а в 1950 году - Мировая метеорологическая организация. В 1994 году был подписан договор о сотрудничестве между Украиной и ЕС, а в 2001 году космическая станция «Мир» утонула в водах Тихого океана у островов Фиджи.

23 марта – кто родился?

Жозе Мануэль Баррозу – премьер-министр Португалии;

Вернер фон Браун – конструктор;

Акиро Курасава – режиссер;

Эрик Фромм – психоаналитик;

Маргарита Анжуйская – жена короля Генриха VI;

Лоренцио Медичи – писатель;

Тарас Денисенко – актер;

Деймон Алберн – музыкант;

Богдан Либа – музыкант.

23 марта – народные приметы

Сегодня воробьи прячутся по кустам и собираются в стайки – будет холодно. Если глухарь провел ночь на дереве – скоро будет оттепель. Если ворона прячет свой клюв под крыло – к холодной погоде.

23 марта – что нельзя делать?

Стоит отказаться от употребления пищи животного происхождения, так как длится Великий пост и это запрещено в данный период.

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