Президент Израиля читает сказки, чтобы родители отдохнули

Прослушать президентские сказки можно на YouTube.

Президент Израиля Реувен Ривлин решил помочь родителям во время карантина и стал читать сказки для детей. Аудиозаписи с президентским чтением можно прослушать на YouTube.

Президента Израиля называют “национальным дедушкой“. Он обратился к молодым семьям с словами.

Читай также: В Киеве зафиксировали 24 случая заболеваний на коронавирус

“Я знаю, что это нелёгкое время и что дети дома, даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг Сдается квартира” - отметил президент.

В связи с коронавирусом в Израиле введен 7-ми дневный режим чрезвычайного положения. В стране запрещено собираться с группы больше десяти человек.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Борисполь круглосуточно работают эпидемиологи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.