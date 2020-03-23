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Президент Израиля читает сказки, чтобы родители отдохнули

Комментариев: 1
Прослушать президентские сказки можно на YouTube.
Президент Израиля читает сказки, чтобы родители отдохнули
Президент Израиля читает сказки, чтобы родители отдохнули
Скриншот видео

Президент Израиля Реувен Ривлин решил помочь родителям во время карантина и стал читать сказки для детей. Аудиозаписи с президентским чтением можно прослушать на YouTube.

Президента Израиля называют “национальным дедушкой“. Он обратился к молодым семьям с словами. 

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“Я знаю, что это нелёгкое время и что дети дома, даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг Сдается квартира” - отметил президент.

В связи с коронавирусом в Израиле введен 7-ми дневный режим чрезвычайного положения. В стране запрещено собираться с группы больше десяти человек. 

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Борисполь круглосуточно работают эпидемиологи.

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Теги: Израиль, Реувен Ривлин, сказки, коронавирус
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Комментариев (1)
БийКацапів    23.03.2020, 14:03
Оценка:  0
БийКацапів
А в Украине Коломойский читает сказки президенту.
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