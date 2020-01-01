24 марта: какой праздник, традиции, запреты

24 марта - 83-й день 2020 года.

В Аргентине отмечают День памяти о праве и справедливости, а в Уганде – Национальный день высадки деревьев. В Америке празднуют Национальный день изюма в шоколаде, а в Украине – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом. Кроме того, в мире сегодня отмечают День фтизиатра, всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный день права на выяснение обстоятельств относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Какой праздник по народному календарю?

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Чтят память святого Ефимия, который родился в 15-м веке и с малых лет был обучен церковным законам. Когда мальчику исполнилось 15 лет, он становится монахом, а немного позже его избрали на должность архиепископа новгородского. Раньше именно в этот день прокручивали березы и начинали собирать сок. Также хозяева особое внимание уделяли саду, ухаживали за растениями в нем, подготавливали их к теплу, удобряли.

Свой день ангела отмечают Иваны, Георгии, Юрии, Алексеи.

Интересные факты 24 марта

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В 1155 году Юрий Долгорукий взошел на престол, а в 1603 году состоялось объединение Англии и Шотландии. В 1882 году Роберт Кох открыл туберкулезную палочку, а в 1898 году был продан первый автомобиль. В 1918 году Украинская Центральная Рада приняла закон о том, что украинский язык будет государственным, а в 1932 году в Таиланде устанавливается конституционная монархия. В 1975 году Мухаммед Али подтверждает свой титул чемпиона мира по боксу, а в 1976 году в Аргентине состоялся военный переворот. В 1989 году во Львове состоялся первый страйк в Украине, а в то же время в Тернополе создается организация Народного Движения Украины. В 1990 году президентом Узбекистана становится Ислам Камиров.

Кто родился 24 марта

Джон Гаррисон – изобретатель;

Жозеф Лиувилль – математик;

Вильям Морис – художник;

Николай Василько – дипломат, барон;

Чарлз Дениэлс – спортсмен;

Наталка Павленко – художница;

Игорь Билозир – композитор;

Вадим Тищенко – футбольный тренер;

Виктор Бронюк – музыкант;

Александр Педан – телеведущий;

Вел Чмерковский – танцовщик.

24 марта – народные приметы

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Если сегодня высоко в небе летают грачи – будет дождь. Появление жаворонка сулит теплую погоду, а зяблика – холодную. Прилетели ласточки – можно ожидать счастливый год. Если вороны сидят высоко на деревьях – будет тепло, в средине – пасмурно, внизу – холодно.

Что нельзя делать?

Стоит отказаться от употребления пищи животного происхождения, так как длиться Великий пост и это запрещено в данный период.

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