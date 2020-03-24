PornHub подарил всем бесплатный премиум-доступ в период карантина

Известно, сколько можно сэкономить.

Один из самых популярных и крупных порносайтов мира PornHub предоставил жителям всех стран бесплатные премиум-аккаунты на период карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Об этом сказано на сайте PornHub.

Отмечается, что бесплатный премиум-доступ на ресурсе можно получить до 23 апреля.

PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом, - сказано в сообщении.

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К слову, премиум-подписка на сайте ранее стоила $9,99 в месяц (275 грн) или $95,88 в год (2695 грн). В разгар пандемии коронавируса сайт ранее предоставил премиум-доступ жителям Италии, Франции и Испании. После этого число визитов на сайт в этих странах выросло в несколько раз.

Сайт предоставил премиум-статус скриншот

Напомним, на Pornhub массово ищут ролики о коронавирусе. В некоторых видео рассказывают, как правильно носить маски.

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