Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

PornHub подарил всем бесплатный премиум-доступ в период карантина

Комментариев: 2
Известно, сколько можно сэкономить.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
provse.te.ua

Один из самых популярных и крупных порносайтов мира PornHub предоставил жителям всех стран бесплатные премиум-аккаунты на период карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Читай также: Доктор Комаровский посоветовал Зеленскому уйти в отставку

Об этом сказано на сайте PornHub.

Отмечается, что бесплатный премиум-доступ на ресурсе можно получить до 23 апреля.

PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом, - сказано в сообщении.

Читай также: “Не понимаю диалоги”: глухой американец подал в суд на Pornhub

К слову, премиум-подписка на сайте ранее стоила $9,99 в месяц (275 грн) или $95,88 в год (2695 грн). В разгар пандемии коронавируса сайт ранее предоставил премиум-доступ жителям Италии, Франции и Испании. После этого число визитов на сайт в этих странах выросло в несколько раз.

Сайт предоставил премиум-статус
Сайт предоставил премиум-статус
скриншот

Напомним, на Pornhub массово ищут ролики о коронавирусе. В некоторых видео рассказывают, как правильно носить маски.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: PornHub, порно, премиум-статус, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
i-Veselchak    24.03.2020, 12:20
Оценка:  0
i-Veselchak
Уже цюцбрка не стоит!))
i-Veselchak    24.03.2020, 12:21
Оценка:  0
i-Veselchak
Опечатка Уже цюцюрка не стоит!))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь