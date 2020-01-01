На опустевших улицах Мукачево расцвели сакуры и магнолии

Деревья пышно расцвели во время карантина.

В Мукачево Закарпатской области пышно расцвели магнолии и сакуры в разгар карантина.

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Фотографии цветущих деревьев опубликовал Туристический информационный центр Мукачево на своей странице в Facebook.

Сообщается, что японская вишня расцвела в парке имени Андрея Кузьменко и на улице Михаила Грушевского. При этом на улицах мало людей из-за карантина в связи с распространением коронавируса. Поэтому в этом году люди не могут ощутить всей этой красоты.

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К слову, цветение сакуры в Ужгороде и Мукачево уже стало настоящей традицией не только для местных жителей, но и для всех украинцев. Каждый год туристы со всей Украины приезжают в эти города для того, что полюбоваться этим природным чудом.

Напомним, в Виннице зацвели сакуры. В этом году первый цвет на деревьях появился на месяц раньше чем в прошлом году. Ожидается, что к концу недели можно будет делать первые селфи-сессии среди винницких сакур.

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