13 апреля: какой сегодня праздник

13 апреля — 103-й день 2020 года.

В Эквадоре празднуют День учителя, а в Канаде – День знаний о функциональных неврологических и конверсионных расстройствах. В Польше отмечают День трагедии в Катине, а в Таиланде, Непале и на Лаосе – праздник Нового года или Сонгкран. Также в мире сегодня отмечают такие праздники, как Всемирный день рок-н-рола, Пасхальный понедельник и День эрудита.

Какой православный праздник сегодня?

Христиане сегодня отмечают Пасхальный понедельник и начало Страстной недели. Для православных - это большой праздник. До Пасхи остается только неделя.

13 апреля – какой праздник по народному календарю?

В народе сегодня чтят память святого Ипатия, который проживал в четвертом веке, был участником Никейского собора. Именно во время этого события были установлены основные правила христианства. Однако на Ипатия напали язычники и забили его камнями. Немного позже тело святого достали из болота и похоронили со всеми почестями. На могиле Ипатия ещё долгое время происходили чудеса.

Свой день ангела отмечают Анны, Вениамины, Иваны, Иннокентии, Иосифы.

Интересные факты

В 1204 году во время Крестового похода был разграблен Константинополь, а в 1814 в возрасте 12 лет Карл Витте получил степень доктора философии. В 1870 году состоялось открытие «Метрополитен» в Нью-Йорке, а в 1923 – открытие стадиона Уембли в Лондоне. В 1960 году в Сахаре состоялись испытания ядерного оружия, а в 2014 Украина огласила начало Антитеррористической операции на востоке Украины. В 1742 году впервые в Дублине прозвучала «Мессия» Георга Фридриха Генделя, а в 1895 во время раскопок в Помпеях были найдены сокровища.

Кто родился 13 апреля

Екатерина Медичи – королева;

Томас Джефферсон – президент США;

Буч Кесседи – герой кинофильмов;

Иван Кавалеридзе – скульптор;

Оксана Иваненко – детская писательница;

Джек Кесседи – музыкант;

Леонид Ямовский – актер;

Юрий Ковалев – поэт;

Гарри Каспаров – шахматист.

Народные приметы

Если на небе нет ни одного облачка – стоит ожидать спокойную погоду. Небольшой утренний дождь предвещает дождливую погоду летом. Если не слышны трели птиц, значит, будет ещё холодно, спешить с высадкой семян не нужно.

Что нельзя делать?

Категорически нельзя ссориться и выяснять отношения. Началась Страстная неделя, ругань и пустословие – большой грех. Также стоит особо ограничить себя в употреблении продуктов животного происхождения, ведь правила Великого поста в эту неделю нужно соблюдать с особенной ответственностью.

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