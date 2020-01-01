Чистый четверг 16 апреля: Что сегодня нельзя делать

16 апреля: какой сегодня праздник, традиции, запреты.

В Америке отмечают День освобождения Вашингтона, а в Алжире – День науки. В Венгрии сегодня чтят память жертв Голокоста, а в Армении отмечают День работника полиции. В Болгарии День юриста и День первой конституции, в Китае День Небесной Императрицы Мацзу. Также сегодня в мире проходят такие праздники, как Всемирный день голоса, Всемирный день борьбы с детским рабством и День знаний о стрессе.

Какой сегодня православный праздник?

Православные сегодня отмечают Чистый Четверг. Согласно библейскому писанию, именно в этот день Христос провел со своими учениками Тайную Вечерю, на которой омыл им ноги, таким образом, показывая пример братской любви и смирения. Во время Тайной Вечери Иисус Христос установил обряд Святого Причастия. Считается, что с этого дня начинается приготовление к празднику Пасхи.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня отмечают день Водяного или Водопол. Раньше думали, что сегодня от сна просыпались водяные и русалки, поэтому старались близко к водоемам не подходить. Рыбалки, тем не менее, иногда пытались задобрить водяного царя, приносили к пруду или к реке угощение для Водяного и для его подопечных.

Свой день ангела отмечают Никиты, Иваны и Иосифы.

Интересные факты

В 1178 году до н.э. состоялось полное солнечное затмение, а в 1346 Стефаном Душаном было оглашено о создании Сербской империи. В 1632 году основана Киево-Могилянская Академия, а в 1705 впервые в истории за научные достижения королева Анна наградила званием рыцаря Исаака Ньютона. В 1871 году Берлин становится столицей Германии, а в 1912 английская женщина-пилот Гарриет Квимби впервые перелетела Ла-Манш. В 1995 году вводят в действие международный телефонный код «380», в 2000 по результатам проведенного референдума, украинцы изъявили желание сократить число депутатов с 450 до 300, снять с них неприкосновенность и дать президенту право на роспуск парламента. В 2003 году был подписан Афинский трактат, согласно которому сразу 10 стран становятся членами ЕС.

Кто родился 16 апреля

Иоанн II Добрый – король Франции;

Клод Жилло – художник;

Кристина Алчевская – педагог;

Джон Миллингтон Синг – писатель;

Чарли Чаплин – актер;

Бенедикт XVI – Папа Римський;

Джерри Рафферти – певец;

Кристиан Альберс – пилот «Формулы-1».

Народные приметы

Считается, что если проснуться рано утром до восхода солнца и покупаться или умыться, то человека ждет счастье. Таким образом, он “смоет“ с себя весь негатив. Сегодня просто идеальный день для того, чтобы очистить не только тело, но и дом. Ведь встречать Пасху в грязном доме не годится, так как весь год будут преследовать неудачи. Это правило относится и к одежде, поэтому не помешает и постирать. Если сегодня будет солнечно и ясно – весна обещает быть теплой. Также хорошая погода сегодня сулит счастье и благополучие в семье.

Что нельзя делать?

Чистый Четверг – это такой день, когда нужно очистить тело, дом и одежду от грязи, поэтому нельзя лениться. Нужно весь день провести очень продуктивно, все убрать, вымыть, постирать. Также запрещено в этот день употреблять алкогольные напитки – это великий грех. Не желательно употреблять пищу животного происхождения, так как все ещё длится Великий Пост.

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