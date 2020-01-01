Авиакомпания пообещала билеты по 0,99 евро после карантина

Глава крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе анонсировал распродажу билетов перед возобновлением полетов.

Ирландская авиакомпания Ryanair пообещала билеты по 0,99 центов после возобновления авиасообщения. Об этом сообщает Reuters со слов главы Ryanair Group Майкла о'Лири.

Мужчина отметил, что как только будут сняты ограничения на полеты, авиакомпании начнут ценовую войну. О'Лири ожидает, что Ryanair "победит в этой битве".

Глава авиакомпании убежден, что рынок авиасообщения восстановится быстро. Поэтому главной целью Ryanair будет "вернуть пилотов, бортпроводников и самолеты в небо". О'Лири подчеркнул, что компании нужны будут пассажиры, поэтому "им будет все равно - 9,99 евро, 4,99 евро, 1,99 евро или 0,99 евро за билет".

Ожидается, что частично полеты возобновят в июне 2020 года, и в продаже появятся дешевые билеты на июль и август.

Также в Ryanair Group ожидают туристический бум в 2021 году из-за нереализованных путешествий в 2020. При этом, большинство авиакомпаний рассчитывают на возобновление прежнего графика на протяжении нескольких лет.

Ранее сообщалось, что Ryanair разрешили осуществлять рейсы между Италией и Украиной. Также Корреспондент писал о том, что был назван срок возобновления путешествий по миру.

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