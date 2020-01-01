Страстная суббота 18 апреля: традиции, запреты

18 апреля: какой праздник, традиции, запреты.

В Республике Зимбабве отмечают День Независимости, а в Украине – День окружающей среды. В Иране празднуют День армии, а в Японии – День изобретателя. В Бразилии отмечают День дружбы, в Кирибате – День здоровья. Также сегодня в мире празднуют такие торжества, как Международный день памяток истории и культуры и День аукциона.

Православный праздник?

Православные сегодня отмечают окончание Великого Поста. В эту субботу хозяйки должны собрать пасхальную корзину и вечером пойти на службу в церковь. До этого 40 дней длился Великий пост, людям нельзя было кушать пищу животного происхождения, веселиться, придаваться вредным привычкам. В эту субботу такие правила действовали последний день. Христиане во всем мире очень трепетно относятся к этому празднику и чтят православные традиции.

Праздник по народному календарю?

В народе сегодня отмечают день памяти святых Агафопода и Феодула. Эти мужчины проживали в 4-м веке, придерживались церковных законов, были сторонниками христианской веры. Как и многие святые того времени, они стали жертвами гонений языческих групп. За то, что Агафопод и Феодул не отказались от христианской веры, их убили.

Свой день ангела отмечают Алексеи, Георгии, Марки, Николаи, Платоны, Семены и Юрии.

18 апреля – интересные факты

В 1187 году впервые в летописи упомянули об Украине, а в 1506 началось строительство Собора Святого Петра, который расположен в Риме. В 1521 году пред судом предстал Мартин Лютер, а в 1846 Роял Ерл Гаус получает патент на свое изобретение – телеграфный аппарат. В 1902 году в Дании впервые для идентификации личности используют отпечаток пальца, а в 1909 была канонизирована Жанна д’Арк. В 1921 году в Украине началась добыча газа, а в 1942 состоялась первая бомбардировка Америкой Японии. В 1946 году в Женеве распустили Лигу Наций, а в 1949 было оглашено о создании Республики Ирландии. В 1961 году состоялась демонстрация против закрытия Андреевской церкви в Киеве. В 1995 году в Киеве приняли решение о возвращении герба с изображением Архангела Михаила, а в 2001 Горбачев от Америки получает премию в размере 10 000 долларов «За глобальное взаимопонимание».

Кто родился 18 апреля?

Франц фон Зуппе – композитор;

Александра Ефименко – историк;

Юрий Шкрумеляк – журналист;

Надежда Титаренко – актриса;

Тадеуш Мазовецкий – политик;

Ростислав Бабич – диригент;

Сергей Григорович – бизнесмен;

Ентони Девидсон – автогонщик «Формулы-1».

Народные приметы 18 апреля

Если днем тепло, а ночью холодно – в ближайшие дни ожидается стабильная теплая погода. К добру сегодня проветрить дом – это сулит везенье и удачу в семье. Слышно, как токуют глухари – погода будет хорошей.

Что нельзя делать?

Сегодня последний день Великого поста. Все ещё нельзя употреблять пищу животного происхождения. Также не стоит заниматься тяжелой физической работой, ругаться и сквернословить.

В этот день желательно попросить у родных и близкие прощения. Желательно раздать милостыню.

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