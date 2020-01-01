19 апреля: Какой сегодня праздник, традиции и запреты

Сегодня отмечается великий и светлый праздник - Пасха.

В Бразилии отмечают День армии и День дружбы с индейцами, а в Сьерра-Леоне – День республики. В Дании сегодня празднуют День танцующей коровы, в Англии – День примулы, а в Польше – День памяти жертв Голокоста. Также в мире сегодня отмечают такие праздники, как День велосипеда, День владельцев домашних животных и День поэзии.

Православный праздник сегодня - Пасха

Сегодня для всех православных очень большой и важный праздник – День Воскресения Христового. Много лет назад состоялось настоящее чудо – Иисус Христос воскрес из мертвых и вознесся на небо. Он пострадал за мирские грехи, был распят, но своим примером показал, что Всевышний может творить невозможное.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня чтят память двух святых: Евтихия (жил в 6-м веке) и Иеремия (жил в 3-м веке). Евтихий был архиепископом в Константинопольском соборе, всегда придерживался церковных правил, законов, помогал всем нуждающимся. Иеремия был сторонником христианской веры, за что стал жертвой языческих гонений и умер насильнической смертью.

Свой день ангела отмечают Григории, Еремы, Иваны, Павлы, Петры и Яковы.

19 апреля – интересные факты

В 1506 году состоялся погром в Лиссабоне, а в 1775 начинается война за независимость в США. В 1783 году Крым становится частью России, а в 1850 между Англией и Америкой подписывается договор о строительстве Панамского канала. В 1898 году Куба получает независимость, а в 1943 начинается восстание в Варшавском гетто. В 1947 году партия «Индийский национальный конгресс» разделяется на Индию и Пакистан, а в 1971 в космос запускается первая космическая станция Советского Союза «Салют-1». В 1999 году официально открывается Рейхстаг в Германии, а в 2000 открывается самое большое шоссе в Европе.

19 апреля – кто родился?

Густав Фехнер – физик;

Григорий Мясоедов – живописец;

Оле Евинруде – изобретатель;

Руфин Судковский – маляр;

Александр Птушко – кинорежиссер;

Александр Сегаль – балетмейстер;

Ривалдо – футболист.

19 апреля: Какой сегодня праздник, традиции и запреты depositphotos.com

Народные приметы

Если сегодня будет идти дождь – это к хорошему росту трав. А вот если на Пасху выпадет снег – ждать хорошего урожая не стоит. Если снега уже нет к этому дню – весна и лето принесут хорошие плоды осенью. Пасмурная погода в этот день сулит прохладное лето.

Что нельзя делать?

Сегодня нельзя ни брать деньги у кого-то, ни давать кому-то в долг. Можно накликать бедность в свой дом таким образом. Лучше оставить уборку и вынос мусора на потом, потому что так можно вынести из дома свой достаток. И, даже несмотря на то, что наступил такой светлый праздник, не стоит сейчас идти в храм, дабы не заразиться коронавирусом и не заразить остальных. Будьте дома, празднуйте Пасху в семейном кругу и берегите свое здоровье.