19 апреля: Какой сегодня праздник, традиции и запреты
В Бразилии отмечают День армии и День дружбы с индейцами, а в Сьерра-Леоне – День республики. В Дании сегодня празднуют День танцующей коровы, в Англии – День примулы, а в Польше – День памяти жертв Голокоста. Также в мире сегодня отмечают такие праздники, как День велосипеда, День владельцев домашних животных и День поэзии.
Православный праздник сегодня - Пасха
Сегодня для всех православных очень большой и важный праздник – День Воскресения Христового. Много лет назад состоялось настоящее чудо – Иисус Христос воскрес из мертвых и вознесся на небо. Он пострадал за мирские грехи, был распят, но своим примером показал, что Всевышний может творить невозможное.
- Праздник по народному календарю
В народе сегодня чтят память двух святых: Евтихия (жил в 6-м веке) и Иеремия (жил в 3-м веке). Евтихий был архиепископом в Константинопольском соборе, всегда придерживался церковных правил, законов, помогал всем нуждающимся. Иеремия был сторонником христианской веры, за что стал жертвой языческих гонений и умер насильнической смертью.
Свой день ангела отмечают Григории, Еремы, Иваны, Павлы, Петры и Яковы.
19 апреля – интересные факты
В 1506 году состоялся погром в Лиссабоне, а в 1775 начинается война за независимость в США. В 1783 году Крым становится частью России, а в 1850 между Англией и Америкой подписывается договор о строительстве Панамского канала. В 1898 году Куба получает независимость, а в 1943 начинается восстание в Варшавском гетто. В 1947 году партия «Индийский национальный конгресс» разделяется на Индию и Пакистан, а в 1971 в космос запускается первая космическая станция Советского Союза «Салют-1». В 1999 году официально открывается Рейхстаг в Германии, а в 2000 открывается самое большое шоссе в Европе.
19 апреля – кто родился?
- Густав Фехнер – физик;
- Григорий Мясоедов – живописец;
- Оле Евинруде – изобретатель;
- Руфин Судковский – маляр;
- Александр Птушко – кинорежиссер;
- Александр Сегаль – балетмейстер;
- Ривалдо – футболист.
Народные приметы
Если сегодня будет идти дождь – это к хорошему росту трав. А вот если на Пасху выпадет снег – ждать хорошего урожая не стоит. Если снега уже нет к этому дню – весна и лето принесут хорошие плоды осенью. Пасмурная погода в этот день сулит прохладное лето.
Что нельзя делать?
Сегодня нельзя ни брать деньги у кого-то, ни давать кому-то в долг. Можно накликать бедность в свой дом таким образом. Лучше оставить уборку и вынос мусора на потом, потому что так можно вынести из дома свой достаток. И, даже несмотря на то, что наступил такой светлый праздник, не стоит сейчас идти в храм, дабы не заразиться коронавирусом и не заразить остальных. Будьте дома, празднуйте Пасху в семейном кругу и берегите свое здоровье.