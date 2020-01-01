20 апреля: какой сегодня праздник

Традиции и запреты 20 апреля.

В Алжире отмечают День Кабилы, а в Ираке – День Ридван. В Венесуеле празднуют День декларации о независимости, а в Мексике – День защиты детей. Также сегодня во всем мире отмечают такие праздники, как Международный день китайского языка, День благодарности волонтерам и День музыкальных магазинов.

Православный праздник

Православные сегодня чтят память иконы Божьей Матери, День памяти святых Георгия и Даниила. Георгий, будучи ещё маленьким мальчиком, решил всю жизнь посвятить помощи другим и служению Господу. Став старше, он был настолько чист и целомудрен в своих деяниях, что часто его сравнивали с ангелом. Святой мог исцелять больных, всегда помогал нищим и много терпел гонений от неверующих. Когда он умер, то над Херсонесом засияла яркая звезда.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня чтят память святых Руфина и Акилины, которые жили во времена правительства императора Максимилиана. Они рассказывали о христианской вере и помогли свыше 200 воинам принять христианство. За это император их казнил.

Свой день ангела отмечают Аркадии, Георгии, Даниилы, Петры, Евдокии, Юрии, Егоры, Леоны

Интересные факты

В 1770 году благодаря Джеймсу Куку был открыт Новый Южный Уэльс, а в 1841 публикуют первый детектив Едгара По – Убийца на улице Морг. В 1902 году супруги Кюри открыли химический элемент Радий, а в 1940 ученые в Америке показали первый в мире электронный микроскоп. В 1949 году открывается Всемирный конгресс поклонников мира, а в 1959 Советский Союз вводит в эксплуатацию самолет Іл-18.

Кто родился 20 апреля

Феличе Бозелли – живописец;

Филипп Пинель – доктор;

Наполеон ІІІ – император;

Жан-Франсуа Рафаелли – живописец;

Адольф Гитлер – политик;

Мишель Лерис – писатель;

Анна Свитлична – поэтесса.

Народные приметы

Затяжной дождь сулит хороший урожай калины и малины. Если на небе вечером много звезд – будет хороший урожай ягод и грибов.

Что нельзя делать?

Сегодня запрещено грустить по тем, кто покинул этот мир. Ведь накануне был светлый праздник Воскрешения, и нужно радоваться жизни, а не скорбеть. Также важно помнить о карантине. Для того, чтобы не заболеть и не заразить родных и близких, постарайтесь оставаться дома. Если же нужно выйти за продуктами в магазин, непременно вооружитесь маской и перчатками, соблюдайте дистанцию.