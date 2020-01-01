20 апреля: какой сегодня праздник
В Алжире отмечают День Кабилы, а в Ираке – День Ридван. В Венесуеле празднуют День декларации о независимости, а в Мексике – День защиты детей. Также сегодня во всем мире отмечают такие праздники, как Международный день китайского языка, День благодарности волонтерам и День музыкальных магазинов.
Православный праздник
Православные сегодня чтят память иконы Божьей Матери, День памяти святых Георгия и Даниила. Георгий, будучи ещё маленьким мальчиком, решил всю жизнь посвятить помощи другим и служению Господу. Став старше, он был настолько чист и целомудрен в своих деяниях, что часто его сравнивали с ангелом. Святой мог исцелять больных, всегда помогал нищим и много терпел гонений от неверующих. Когда он умер, то над Херсонесом засияла яркая звезда.
Праздник по народному календарю
В народе сегодня чтят память святых Руфина и Акилины, которые жили во времена правительства императора Максимилиана. Они рассказывали о христианской вере и помогли свыше 200 воинам принять христианство. За это император их казнил.
Свой день ангела отмечают Аркадии, Георгии, Даниилы, Петры, Евдокии, Юрии, Егоры, Леоны
Интересные факты
В 1770 году благодаря Джеймсу Куку был открыт Новый Южный Уэльс, а в 1841 публикуют первый детектив Едгара По – Убийца на улице Морг. В 1902 году супруги Кюри открыли химический элемент Радий, а в 1940 ученые в Америке показали первый в мире электронный микроскоп. В 1949 году открывается Всемирный конгресс поклонников мира, а в 1959 Советский Союз вводит в эксплуатацию самолет Іл-18.
Кто родился 20 апреля
- Феличе Бозелли – живописец;
- Филипп Пинель – доктор;
- Наполеон ІІІ – император;
- Жан-Франсуа Рафаелли – живописец;
- Адольф Гитлер – политик;
- Мишель Лерис – писатель;
- Анна Свитлична – поэтесса.
Народные приметы
Затяжной дождь сулит хороший урожай калины и малины. Если на небе вечером много звезд – будет хороший урожай ягод и грибов.
Что нельзя делать?
Сегодня запрещено грустить по тем, кто покинул этот мир. Ведь накануне был светлый праздник Воскрешения, и нужно радоваться жизни, а не скорбеть. Также важно помнить о карантине. Для того, чтобы не заболеть и не заразить родных и близких, постарайтесь оставаться дома. Если же нужно выйти за продуктами в магазин, непременно вооружитесь маской и перчатками, соблюдайте дистанцию.