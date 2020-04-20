На похороны быка во время карантина пришли 200 человек

Индийский бык был очень популярен.

Около 200 человек нарушили карантин, чтобы похоронить быка в индийском городе Мадурай, штат Тамил-Наду. Об этом сообщает NDTV.

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Бык по кличке Мули считался божеством и жил в местном храме. Он участвовал в фестивале Джаликатту, когда его выпускали в толпу, а люди пытались продержаться как можно дольше на его горбу. Мули дожил до 20 лет и умер от старости.

“Женщины плакали, когда услышали о смерти быка. Все в деревне очень грустили“, - рассказал местный житель Калубамбарай. Быка, украшенного цветами и лентами, выставили возле храма. Люди приносили к ней ленточки, полотенца и пачки денег. Собралась толпа, которая прошла по улицам, пуская фейерверки. И, если бы не запрет на массовые мероприятия, прощающихся было бы еще больше.

Для борьбы с распространением коронавируса в Индии введен режим самоизоляции. Жителям страны рекомендуют пережидать эпидемию дома, собираться группами более пяти человек запрещено. В полицию поступила жалоба на семерых участников траурной процессии, проигнорировавших требования властей ради похорон быка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии 72 семьи находятся на карантине из-за доставщика пиццы.