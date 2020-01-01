Мужчина купил целый город и остался в нем на самоизоляции

Заброшенный шахтерский городок стал прибежищем для американца.

Житель США Брент Андервуд остался один в заброшенном шахтерском городке, который он купил в 2018 году.

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Город-призрак Серро Гордо он купил за $1,4 миллиона, а когда начали вводить карантин, просто взял грузовик и уехал туда.

“Я думаю, что доведу социальную изоляцию до крайности“, - сказал Андервуд.

Мужчина рассказал СМИ о своем опыте в городе-призраке и о том, как он проводит время.

“Я влюбился в сочетание гостеприимства и истории“, - сказал он. Андервуд также владеет общежитием в Техасе, которое было построено в 1892 году.

Андервуд искал более крупный проект и вызов, когда его друг показал ему Серро Гордо. Андервуд и его деловой партнер приобрели заброшенный серебряный шахтерский городок в 2018 году.

“Я искал вызов, и я, конечно, получил это и многое другое“, - сказал он.

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Основанный в 1865 году, Серро Гордо был крупнейшим шахтерским городом в Калифорнии, но он был заброшен в течение почти 100 лет после того, как закрыли серебряные рудники. По словам Андервуда, город имеет долгую и кровавую историю. Его 5000 жителей были оставлены наедине без полиции, и, в какой-то момент, в городе происходило в среднем около одного убийства в неделю, и шахтеры клали мешки с песком в свои койки, чтобы ночью остановить шальные пули.

В городе обычно есть смотритель Роберт Луи Десмарай, который живет на месте и контролирует собственность, но когда коронавирус поразил Соединенные Штаты, он захотел ухать к жене.

Андервуд, который обычно живет в Остине, штат Техас, согласился взять на себя обязанности по наблюдению за городом.

Напомним, ранее сообщалось, что друзья на карантине устроили фальшивые похороны ради рыбалки.