На пустых улицах в Австралии заметили кенгуру

Кенгуру увидели в Аделаиде.

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Полицейские в Австралии засняли на видео кенгуру, который прыгает по перекрестку дороги в Аделаиде. Ролик опубликован полицией штата Южная Австралия.

“Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели, направляющимся в Западный Парклендс“, - написали полицейские.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw — South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020

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Сейчас местные жители находятся на карантине, потому кенгуру решил погулять по опустевшим улицами. Карантин в стране действует с 1 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина купил целый город и остался в нем на самоизоляции.