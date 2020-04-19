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На пустых улицах в Австралии заметили кенгуру

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Кенгуру увидели в Аделаиде.
На пустых улицах в Австралии заметили кенгуру

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Полицейские в Австралии засняли на видео кенгуру, который прыгает по перекрестку дороги в Аделаиде. Ролик опубликован полицией штата Южная Австралия.

“Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели, направляющимся в Западный Парклендс“, - написали полицейские.

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Сейчас местные жители находятся на карантине, потому кенгуру решил погулять по опустевшим улицами. Карантин в стране действует с 1 февраля. 

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина купил целый город и остался в нем на самоизоляции.

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Теги: кенгуру, Австралия, карантин
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