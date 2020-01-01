21 апреля: какой сегодня праздник, традиции

21 апреля – какой праздник?

В Индонезии отмечают День Картини, в Бразилии – День Тирадентеса, а в Италии – День основания Рима. Во Въетнаме празднуют День книги, а в Англии – День рождения королевы Елизаветы ІІ. В Индии сегодня День работников общественных служб, а в Кении – Национальный день высадки деревьев. Также сегодня в мире празднуют такие праздники, как Всемирный день творчества и информационной деятельности, Всемирный день миграции рыб и Национальный американский день орешков кешью в шоколаде.

21 апреля – какой праздник по народному календарю?

В нарде сегодня чтят память святого Иродиона. Если верить легенде, этот мужчина был связан родственными узами с апостолом Петром и умер вместе с ним от рук язычников во времена правления Нерона.

Свой день ангела отмечают Иваны, Марии, Сергеи, Юлии, Родионы, Иосифы, Яковы.

21 апреля – интересные факты

В 1818 году был издан указ, согласно которому дети, проживавшие на территории Галичины и Буковели могли учиться в школе на родном языке, а в 1910 комета Галлея была на наименьшем расстоянии от Земли. В 1913 году на воду был спущен единственный корабль, который принимал участие в Первой Мировой войне, а в 1920 Польша признала независимость УНР. В 1938 году выходит постановление о том, чтобы все обучение в украинских школах осуществлялось только на русском языке, а в 1944 началась битва под Гурбами. Также в этом году во Франции женщины получают право голоса на выборах, а в 1960 столицей Бразилии становится город Бразилиа. В 1996 году осуществилось убийство президента Чеченской Республики – Джохара Дудаева, а в 1954 Советский Союз становится членом ЮНЕСКО.

Свой день рождения отмечают:

Лодовико Каррачи – живописец;

Иван Кулибин – изобретатель;

Жан-Батист Био – физик;

Шарлотта Бронте – писательница;

Александр Сорока – диригент;

Юрий Лисенко – режиссер;

Елизавета II – королева Англии;

Джессика Ленг – актриса;

Богдан Пидгирный – режиссер;

Энди Макдавед – модель;

Перт Кондратюк – футболист.

21 апреля – народные приметы

Если сегодня показалось, что вечер наступил раньше обычного – значит, скоро будет хорошая погода. Ночью небо украшает красноватая луна – стоит ожидать или грозу, или резкое тепло. В этот день вороны вечером садятся клювами в разные стороны – ветра ночью не будет.

21 апреля – что нельзя делать?

Нельзя сегодня проводить панахиду. Еще лучше перенести венчание на другое время, ведь первая неделя после Пасхи не лучшее для этого время. Помним о том, что важно соблюдать правила карантина, не выходить без надобности из дома, пользоваться защитными средствами.