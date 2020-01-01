22 апреля: интересные факты, именинники

22 апреля: какой праздник, традиции, запреты.

В Бразилии отмечают День открытия страны, а в Испании – День королевы Елизаветы. В Сербии отмечают День памяти жертв Холокоста, а в Америке празднуют день штата Оклахома. Также в мире сегодня проходят такие праздники, как Всемирный день Матери-Земли и Международный день секретаря.

В 2009 году в ООН была принята резолюция, согласно которой, каждый год люди во всем мире 22 апреля отмечают День Матери-Земли. Человек пользуется тем, что дает ему земля: еда, вода, воздух. Нужно беречь экосистему, уменьшать уровень загрязнений, искать пути решения глобальных проблем всем вместе, чтобы Земля «была здорова».

Праздник по народному календарю

В народе сегодня чтят память святого Вадима. Этот мужчина жил в 4-м веке на территории Персии. Он был сторонником христианской веры, помогал всем нуждающимся, рассказывал об Иисусе Христе и Царстве Небесном. За это тогдашний правитель бросил в темницу святого Вадима и ещё семь его сторонников. Там заключенные провели около 4-х месяцев, выдержали все пытки и своим примером показали, что если верить во Всевышнего, он может их спасти.

Свой день ангела отмечают Вадимы.

Интересные факты

В 1370 году был заложен первый камень для строительства крепости Бастилия, а в 1500 Бразилию провозглашают собственностью Португалии. В 1915 году германские войска использовали химическое оружие, а в 1943 Гофман рассказывает о том, что ЛСД имеет галлюциногенные свойства. В 1969 году успешно прошла трансплантация человеческого глаза, а в 1970 американские граждане первый раз отмечают День Земли.

Кто родился 22 апреля?

Иммануил Кант – философ;

Гаральд Бор – математик;

Григорий Довженко – художник-монументалист;

Иван Ефремов – писатель-фантаст;

Джек Николсон – актер;

Наталия Сумская – актриса;

Дональд Туск – политик;

Сергей Попов – футболист;

Василий Вирастюк – стронгмен;

Кака – футболист.

Народные приметы

Если сегодня вы заметили, что появились цветущие одуванчики, значит, весна наступит очень скоро. Проснувшись рано утром, увидели, что облака окрашены в красноватый цвет – днем будет сильный ветер. Если вдруг начнется дождь, нужно посмотреть в лужу: если там есть пузыри – закончится он не скоро.

22 апреля – что нельзя делать?

На улице карантин. Без надобности лучше не покидать свой дом, чтобы не заразиться новым видом коронавируса. Помните о том, что важно использовать перчатки, маску и антисептик. Рано или поздно ситуация начнет стабилизироваться и сейчас, важнее всего, собственное здоровье и здоровье своих родных, близких. Будьте бдительны и осторожны, и тогда болезнь пройдет мимо вас стороной.