В Запорожье павлин залетел на балкон и удивил сеть
В Запорожье жители одной из квартир многоэтажки увидели павлина на своем балконе. Видео опубликовано в соцсетях.
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На кадрах ролика видно, как птица сидит на кронштейне от антенны. То, что это действительно павлин, видно невооруженным глазом. Характерную раскраску оперения нельзя перепутать ни с какой другой птицей.
Каким образом птица залетела на балкон люди не видели. Пользователи соцсетей предположили, что павлин мог покинуть зоопарк.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, двухлетняя девочка подружилась с гиенами. Отца девочки расстраивает, что в фильмах и мультфильмах гиены всегда показаны злыми и агрессивными.
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