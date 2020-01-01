В Запорожье павлин залетел на балкон и удивил сеть

Предположительно, птица могла покинуть зоопарк, поскольку были замечены неподалеку и другие редкие птицы.

В Запорожье жители одной из квартир многоэтажки увидели павлина на своем балконе. Видео опубликовано в соцсетях.

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На кадрах ролика видно, как птица сидит на кронштейне от антенны. То, что это действительно павлин, видно невооруженным глазом. Характерную раскраску оперения нельзя перепутать ни с какой другой птицей.

Каким образом птица залетела на балкон люди не видели. Пользователи соцсетей предположили, что павлин мог покинуть зоопарк.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, двухлетняя девочка подружилась с гиенами. Отца девочки расстраивает, что в фильмах и мультфильмах гиены всегда показаны злыми и агрессивными.

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