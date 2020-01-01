Рамадан 2020: История, традиции, что нельзя делать

Сегодня, 24 апреля, начался один из главных мусульманских праздников – Рамадан. Это месяц строгого поста, молитв и духовного просветления.

Рамадан или Рамазан — месяц обязательного для мусульман поста (саум), который является одним из пяти столпов ислама – важнейших предписаний шариата. Дата этого события из года в год меняется, поскольку в исламском календаре используется не солнечный, а лунный календарный год, который короче григорианского календаря на 11 суток.

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Рамадан 2020 наступил 24 апреля с восходом солнца и продлится до заката 23 мая. Эти 30 дней — период духовного преображения, борьбы с желаниями и слабостями. Он является важнейшим в году для последователей ислама. На следующий день после Рамадана отмечается Ураза-байрам. В 2020 году он выпадает на 24 мая.

Рамадан - месяц поста и молитв Getty Images

Рамадан 2020: История праздника

Рамадан является девятым месяцем мусульманского календаря. Считается, что именно в этом месяце пророку Мохаммеду во время его духовного уединения в пещере Хира были открыты первые стихи Корана. Также считается, что во время Рамадана открываются ворота рая и закрываются двери ада, а шайтаны сковываются цепями. Поэтому во время Рамадана мусульмане должны сосредоточиться на вере, проводить ежедневную пятикратную молитву (намаз) и делать пожертвования нуждающимся.

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Во время Рамадана мусульмане соблюдают строгий пост (не употребляют не только еду, но и воду) в светлое время суток. Полный отказ от простых человеческих нужд даже в самые жаркие и изнурительные дни дает возможность продемонстрировать силу своей веры. Во время поста мусульмане стремятся обуздать свои инстинкты и страсти. Помимо внешней чистоты в этот месяц постящийся старается строже соблюдать чистоту внутреннюю — освобождение от всех мыслей и действий, оскверняющих человека. Пост мусульманина, чьи дела и мысли нечисты и не богоугодны, считается недействительным ибо Аллах не нуждается в воздержании от еды и питья того, кто не оставил ложь.

Рамадан - месяц поста и молитв Getty Images

Рамадан 2020: Традиции, запреты

Во время Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Нарушение поста считается большим грехом. Но если человек по независящим от него обстоятельствам всё же вынужден нарушить его, это не будет считаться грехом, если после Рамадана он будет поститься столько дней, сколько дней Рамадана он нарушал пост.

Воздерживаться от пищи и воды в дневное время должны все совершеннолетние мусульмане, которые осознают свои поступки и которым позволяет здоровье. Отступать от соблюдения поста разрешено детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим младенцев, больным и пожилым людям, а также путникам.

На следующий день после окончания Рамадана наступает праздник разговения Ураза-байрам, когда мусульмане совершают праздничную молитву Ид намаз. Также правоверные обязательно выплачивают милостыню, чтобы искупить возможные ошибки и упущения, сделанные во время Рамадана. В то же время полученная милостыня позволяет нуждающимся отметить Ураза-байрам вместе с другими мусульманами.

Рамадан - месяц поста и молитв Getty Images

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