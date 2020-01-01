28 апреля: какой сегодня праздник

Традиции, запреты, история, знаменательные даты.

Ежегодно в мире случается много аварий на производстве и вследствие этого погибает большое количество работников. Поэтому сегодня Всемирный день охраны труда. На Барбадосе в этот день празднуют Национальный день героев, в Израиле – День Независимости. Жители Японии отмечают День возобновления суверенитета страны, а в Индии – День юриста. Кроме этого, также в этот день отмечают День биологических часов и День чтения поэзии.

Какой религиозный праздник сегодня

Православные сегодня отмечают Радоницу – первый после Пасхи день, когда принято помянуть умерших. Обычно в этот день люди шли на кладбище, чтобы навестить могилку умершего родственника или близкого человека. Вопреки распространенному мнению, пышные празднования сегодня не приветствуются, а употребление алкоголя возле могил считается большим грехом. Принято провести трапезу, “поделиться“ пасхой и крашанками с покойным (положить на могилку) и вспомнить покойных только с лучшей стороны.

Помните: в Украине карантин. Посещать кладбища сейчас запрещено depositphotos.com

Праздник по народному календарю?

В народе сегодня чтят память апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Свои знания они получили от Павла.

Свой день ангела отмечают: Александры, Анастасии, Андреи, Аристархи, Василисы, Викторы, Леониды, Трофимы, Федоры, Павлы и Петры.

Интересные факты

В 1220 году началось строительство кафедрального собора в Солсбери, а в 1563 была выпущена первая печатная книга в мире. В 1686 году выходит работа Исаака Ньютона “Принципы“, а в 1784 французские изобретатели Лонуа и Бъенвеню представили первую модель вертолета. В 1814 году на Эльбу в ссылку отправили Наполеона, а в 1914 в Америке изобретатель получает патент на воздушный кондиционер. В 1923 году состоялось открытие лондонского стадиона Вембли, а в 1932 выпустили вакцину от желтой лихорадки. В 1968 году в Советском Союзе начинают показывать фильм “Бриллиантовая рука“, а в 1969 – Шарль де Голь становится президентом Франции. В 1987 году был выпущен первый компакт-диск, а в 2001 осуществлен первый полет туриста в космос.

Кто родился 28 апреля?

Марко Полторацкий – певец;

Франсис Бейли – астроном;

Джеймс Монро – экс-президент Америки;

Николай Ивасюк – художник;

Карл Клаус – журналист;

Саддам Хуссейн – политик;

Виктор Банников – футболист;

Пенелопа Круз – актриса;

Джессика Альба – певица.

Народные приметы

Пчелы мало летали и рано вернулись домой – скоро будет тепло. Если выдаются холодные ночи и жаркие дни – в ближайшее время погода нормализуется и будет стабильной. Также хорошую погоду предвещает и игривое поведение грачей. А если закат имеет немного красноватый оттенок – в ближайшее время нужно ожидать осадков в виде дождя.

Что нельзя делать?

Запрещено сегодня работать до поздней ночи – в дом несчастье накличешь. Важно помнить, что сегодня день поминания умерших. Согласно церковным традициям, нельзя праздновать слишком шумно, оставлять на могилках какую-либо другую еду, кроме пасхи и яиц, пить алкоголь. Для того, чтобы помянуть тех, кто умер, не обязательно идти на могилу. Можно сделать это в доме, просто поужинать, помолиться, вспомнить этого человека.

Помним о том, что во всем мире сейчас пандемия коронавируса. Нужно быть крайне осторожным и не покидать дом без надобности