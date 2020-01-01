29 апреля: какой сегодня праздник, традиции, запреты

Праздники и традиции 29 апреля.

Сегодня в нашей стране отмечают Всеукраинский день футболиста. 29 апреля жители Японии чтят День зеленых насаждений, а во всем мире празднуют День танца и День желаний. Этим нужно воспользоваться по полной и “нажелать“ себе всего, чего душа хочется. А вдруг сбудется?

Праздник по народному календарю

В народе чтят память сестер Агапии, Хионии и Ирины. Эти три женщины исповедовали христианскую веру и вынуждены были скрываться от иудеев. Слуги императора Диоклетиана нашли сестер и доставили их на суд к правителю. Им предложили отказаться от Христа. Когда этого не случилось, Агапию и Хионию сожгли на костре. Ирину отправили в публичный дом и после тоже казнили.

Свой день ангела отмечают Василисы, Галины, Ирины, Леониды, Михаилы, Ники, Павлы, Тимофеи, Роберты.

Интересные факты 29 апреля

В 1648 году началась битва под Желтыми Водами, а в 1707 Англия и Шотландия стали единственным объединенным королевством. В 1770 году мореплавец Джеймс Кук достиг берегов Австралии, а в 1882 была запущена первая линия троллейбуса в Берлине. В 1897 году был открыт электрон, а в 1913 изобретатель Гидеон Сундбек получил патент на свое изобретение – застежку-молнию. В 1982 году население Китая превысило 1 миллиард человек, а в 2011 состоялось бракосочетание принца Вильяма и Кейт Мидлтон.

Сегодня в Украине отмечают Всеукраинский день футболиста depositphotos.com

Кто родился 29 апреля?

Карл Дрез – изобретатель;

Анри Пуанкаре – математик;

Рафаэль Сабатини – писатель;

Мишель Пфайфер – актриса;

Ирина Фарион – политик, писательница;

Ума Турман – актриса.

Народные приметы

Если сегодня дует западный ветер – стоит ожидать сырую неприятную погоду. Если снижается атмосферное давление – скоро будет ветер. А если в небе красивые облака – день сулит быть теплым.

Что нельзя делать 29 апреля?

Важно придерживаться правил карантина и не выходить на улицу. Если все же выйти надо, то только в маске, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиком.