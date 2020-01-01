3 мая: какой сегодня праздник, именины, что нельзя делать

Майские праздники проходят “во всю“ не только в Украине.

В Польше 3 мая отмечают День Конституции, в Гондурасе - День архитектора, а в Литве – День матери. В Турции сегодня День вооруженных сил. Во всем мире отмечают Всемирный день свободы прессы, День солнца и День кондитера.

Какой религиозный праздник сегодня?

Православные сегодня чтят память святых жен-мироносиц: Марии, Магдалины, Саломии, Марфы, Сусанны. Это непростые женщины. Когда Иисус странствовал, они принимали его в своих домах, а потом решили следовать за Спасителем. Мироносицы стали свидетельницами страданий Христа во время распятия, того, как он умер. Именно эти женщины первыми увидели чудо: Христос воскрес и вознесся на небо к Отцу своему.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня был особый день, ведь в этот день окликали предков. Есть сказание о том, что все умершие скорбели по земной жизни, печалились и скучали по своим родственникам. Поэтому раньше пожилые женщины рано утром шли к могилам родственников и там вспоминали предков.

Свой день ангела отмечают Александры, Григории, Николаи, Федоры.

Интересные факты 3 мая

В этот день в 1791 правительство Речи Посполитой приняло Конституцию. В 1880 году во Львове запускают первый конный трамвай. Сегодня в 1995 году по приказу Леонида Кучмы в Украине учрежден Орден Богдана Хмельницкого. В 2014 году формируется добровольческий батальон “Айдар“.

Кто родился 3 мая?

Николо Макиавелли – политик;

Лоренцо Липпи – художник;

Джордж Паджет Томпсон – физик;

Голда Меир – политик;

Степан Пинчук – критик.

Народные приметы

На елке много молодых шишек растет – будет хороший урожай зерновых. А ещё хороший урожай предвещает дождливая погода с раскатами грома.

Что нельзя делать 3 мая?

Помните, что во время карантина запрещено выходить на улицу без маски. В магазинах и других общественных местах нельзя подходить ближе, чем на 1,5 метра к другому человеку. Все продукты и предметы важно продезинфицировать. Если у вас есть возможность, помогите пожилым людям и сходите вместо них в магазин за продуктами. Берегите себя и свое здоровье.