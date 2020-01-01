Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

3 мая: какой сегодня праздник, именины, что нельзя делать

Комментариев: 0
Майские праздники проходят “во всю“ не только в Украине.
3 мая: какой сегодня праздник, именины, что нельзя делать
3 мая: какой сегодня праздник, именины, что нельзя делать
depositphotos.com

В Польше 3 мая отмечают День Конституции, в Гондурасе - День архитектора, а в Литве – День матери. В Турции сегодня День вооруженных сил. Во всем мире отмечают Всемирный день свободы прессы, День солнца и День кондитера.

Какой религиозный праздник сегодня?

Православные сегодня чтят память святых жен-мироносиц: Марии, Магдалины, Саломии, Марфы, Сусанны. Это непростые женщины. Когда Иисус странствовал, они принимали его в своих домах, а потом решили следовать за Спасителем. Мироносицы стали свидетельницами страданий Христа во время распятия, того, как он умер. Именно эти женщины первыми увидели чудо: Христос воскрес и вознесся на небо к Отцу своему.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня был особый день, ведь в этот день окликали предков. Есть сказание о том, что все умершие скорбели по земной жизни, печалились и скучали по своим родственникам. Поэтому раньше пожилые женщины рано утром шли к могилам родственников и там вспоминали предков.

Свой день ангела отмечают Александры, Григории, Николаи, Федоры.

Интересные факты 3 мая

В этот день в 1791 правительство Речи Посполитой приняло Конституцию. В 1880 году во Львове запускают первый конный трамвай. Сегодня в 1995 году по приказу Леонида Кучмы в Украине учрежден Орден Богдана Хмельницкого. В 2014 году формируется добровольческий батальон “Айдар“.

Кто родился 3 мая?

  • Николо Макиавелли – политик;
  • Лоренцо Липпи – художник;
  • Джордж Паджет Томпсон – физик;
  • Голда Меир – политик;
  • Степан Пинчук – критик.

Народные приметы

На елке много молодых шишек растет – будет хороший урожай зерновых. А ещё хороший урожай предвещает дождливая погода с раскатами грома.

Что нельзя делать 3 мая?

Помните, что во время карантина запрещено выходить на улицу без маски. В магазинах и других общественных местах нельзя подходить ближе, чем на 1,5 метра к другому человеку. Все продукты и предметы важно продезинфицировать. Если у вас есть возможность, помогите пожилым людям и сходите вместо них в магазин за продуктами. Берегите себя и свое здоровье.

Сегодня, 3 мая, в мире отмечают День солнца
Сегодня, 3 мая, в мире отмечают День солнца
depositphotos.com

Поделись:
Теги: какой сегодня праздник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь