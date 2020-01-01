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Предсказано будущее отелей после коронавируса

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Многие отели отдали свои номера для медиков, которые контактируют с больными на COVID. Это внесло коррективы в работу заведений.
Предсказано будущее отелей после коронавируса
Pixabay

Эксперты предсказали будущее гостиничного бизнеса после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Fox News.

В современных реалиях, некоторые гостиницы были закрыты, а другие вынуждены внедрять нововведения. Так появились заведения, которые принимают у себя врачей, работающих с инфицированными пациентами. Медики вынуждены жить отдельно от своих семей из-за риска распространения коронавируса.

Это привело к тому, что процесс регистрации в отеле проходит исключительно виртуально. Лифтом можно пользоваться только по одному, а другие зоны общественного пользования либо закрыты, либо работают по специальным графикам.

Постояльцы сами меняют белье, которые оставляют в пакетах около двери, и убирают в номерах. После отъезда постояльца комната не только дезинфицируется, но и остается пустой еще несколько дней.

Специалисты предполагают, что эти нововведения станут основой для новых стандартов безопасности в отелях в будущем.

Ранее был назван срок возобновления путешествий по миру. Также сообщалось, что из-з отсутствия туристов и карантина площади Рима заросли травой.

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Теги: туризм, будущее, предсказания, отели, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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