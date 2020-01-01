В Китае снова разрешили туризм и путешествия

Более четырех тысяч туристических объектов на территории Поднебесной вновь открыты для туристов.

В Китае за последние сутки нашли новый случай заболевания коронавирусной инфекцией - пациент заразился за пределами КНР. Кроме того, были зарегистрированы два пациента с подозрением на коронавирус, они также прибыли из-за границы.

Китайские власти с 1 мая отменили часть ограничений на передвижение. Было возобновлена работа более четырех тысяч туристических объектов. Как начались майские праздники в Китае - в галерее Корреспондент.net.

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Всего в Китае, по последним данным, на лечении оставалось 557 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 464 прибыли из-за границы.

За последние сутки в Китае выздоровели 43 человека с ранее подтвержденным COVID-19. Смертей среди заболевших за сутки не зарегистрировали.

Данные приводятся без учета Гонконга, Макао и Тайваня.

Ранее государственная комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщила, что в больницах Ухани, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса, не осталось больных с COVID-19.

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