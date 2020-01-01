6 мая: праздники, традиции, запреты

Жители Украины 6 мая отмечают День пехоты, а жители Ямайки – День учителя.

Каждая женщина хотя бы раз в жизни “садилась на диету“, чтобы сбросить лишнее и обрести фигуру мечты. Так вот, сегодня можно позволить себе немного расслабиться, ведь во всем мире отмечают Международный день без диет.

В мире сегодня также отмечают День без домашнего задания, День разрисовки и Юрьев день

Особое внимание хочется уделить Дню пехоты в Украине. Это молодой праздник для страны, ведь ввел его в прошлом 2019 году пятый президент Петр Порошенко.

Религиозный праздник 6 мая

Православные Украины и других стран сегодня отмечают День памяти Георгия Победоносца или Юрьев день. Этот святой родился в богатой семье, которая воспитывала его в христианских традициях. Георгий был другом императора Диоктелиана, который хотел вернуть язычество и преследовал всех христиан. Георгий не мог скрываться, раздал все имущество и рассказал другу о том, что верует во Христа. Его подвергли невероятным пыткам, а после отрубили голову.

Свой день ангела отмечают Александры, Анатолии, Валерии, Георгии, Иваны.

Интересные факты

В 1889 году завершилось строительство Эйфелевой башни в Париже. В 1953 году американский хирург Джон Гиббон успешно провел операцию на открытом сердце при использовании аппарата искусственного кровообращения. В 1991 году Сергей Бубка во время соревнований в Японии установил мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом – 6 м и 37 см, а в 1994 состоялось открытие тоннеля под Ла-Маншем – Евротоннель.

Кто родился 6 мая?

Зигмунд Фрейд – психиатр;

Ернст Людвиг Кирхнер – художник;

Гастон Леру – писатель;

Джордж Клуни – актер;

Доминик Канает – хоккеист;

Арчи Маунтбеттен-Виндзор – седьмой претендент на корону Англии.

Народные приметы

Утром рано тепло, светло и на небе нет ни единого облачка – к хорошему урожаю. Также подмечено, что если комары начинают собираться стайками – скоро будет теплая погода. Дождь сегодня предвещает хороший рост трав.

Что нельзя делать 6 мая?

Сегодня нельзя шить, вышивать, работать в поле или огороде, ругаться. Запрещено пользоваться острыми и колющими предметами. Нежелательно в этот день стричь волосы. Считается, что может начаться выпадение волос.