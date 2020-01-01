6 мая: праздники, традиции, запреты
Каждая женщина хотя бы раз в жизни “садилась на диету“, чтобы сбросить лишнее и обрести фигуру мечты. Так вот, сегодня можно позволить себе немного расслабиться, ведь во всем мире отмечают Международный день без диет.
В мире сегодня также отмечают День без домашнего задания, День разрисовки и Юрьев день
Особое внимание хочется уделить Дню пехоты в Украине. Это молодой праздник для страны, ведь ввел его в прошлом 2019 году пятый президент Петр Порошенко.
Религиозный праздник 6 мая
Православные Украины и других стран сегодня отмечают День памяти Георгия Победоносца или Юрьев день. Этот святой родился в богатой семье, которая воспитывала его в христианских традициях. Георгий был другом императора Диоктелиана, который хотел вернуть язычество и преследовал всех христиан. Георгий не мог скрываться, раздал все имущество и рассказал другу о том, что верует во Христа. Его подвергли невероятным пыткам, а после отрубили голову.
Свой день ангела отмечают Александры, Анатолии, Валерии, Георгии, Иваны.
Интересные факты
В 1889 году завершилось строительство Эйфелевой башни в Париже. В 1953 году американский хирург Джон Гиббон успешно провел операцию на открытом сердце при использовании аппарата искусственного кровообращения. В 1991 году Сергей Бубка во время соревнований в Японии установил мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом – 6 м и 37 см, а в 1994 состоялось открытие тоннеля под Ла-Маншем – Евротоннель.
Кто родился 6 мая?
- Зигмунд Фрейд – психиатр;
- Ернст Людвиг Кирхнер – художник;
- Гастон Леру – писатель;
- Джордж Клуни – актер;
- Доминик Канает – хоккеист;
- Арчи Маунтбеттен-Виндзор – седьмой претендент на корону Англии.
Народные приметы
Утром рано тепло, светло и на небе нет ни единого облачка – к хорошему урожаю. Также подмечено, что если комары начинают собираться стайками – скоро будет теплая погода. Дождь сегодня предвещает хороший рост трав.
Что нельзя делать 6 мая?
Сегодня нельзя шить, вышивать, работать в поле или огороде, ругаться. Запрещено пользоваться острыми и колющими предметами. Нежелательно в этот день стричь волосы. Считается, что может начаться выпадение волос.